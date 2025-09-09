柯文哲選高雄市長？林岱樺：高雄是高雄人的高雄

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案昨天完成交保，傳出可能參選高雄市長。民進黨高雄市長擬參選人、立委林岱樺表示，高雄是高雄人的高雄，應該凝聚愛與團結，拋棄任何黨派歧見。

林岱樺指出，她主張高雄發展科技產業、軍工產業、能源產業三大護國產業，讓高雄捍衛台灣，並堅持民生優先，取代朝野對抗，團結最有力的高雄，讓市民安居樂業。

林岱樺也說，任何司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，賴清德總統已經宣示，行政干預司法應該成為過去式，可見他推動司法改革用心良苦，民眾對此也有很高的期待。司法檢調單位應該迅速回應賴總統改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩漏案情的狀況發生，任何的司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，以重拾人民對司法的信心。