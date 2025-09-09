快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

影／今晨返台被問及柯文哲案 侯友宜：相信人民的眼睛是雪亮的

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
新北大巨蛋場址目前6選2，原預計8月要公布地點，但至今仍未對外說明，侯友宜表示，開完會、有更詳盡結論就會跟大家報告。記者黃仲明／攝影
新北大巨蛋場址目前6選2，原預計8月要公布地點，但至今仍未對外說明，侯友宜表示，開完會、有更詳盡結論就會跟大家報告。記者黃仲明／攝影

新北市長侯友宜率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨搭機自維也納返台，他表示本次行程重點為智慧醫療、健康照護及城市規劃，也拜訪在歐洲努力的新北市台商。對於柯文哲遭羈押滿一年後終於交保，侯友宜表示「相信人民的眼睛是雪亮的」。

侯友宜受訪時表示，這一次到歐國去，主要是看經濟以及長照，還有社會住宅、開發新市鎮的未來發展。經濟部分，看到台商在外打拼真的很拼命、日夜接單，全力投入希望能快速把生產線造起來。

他說，新北台商在歐洲產業布局上非常用心、也非常穩定，新北產業、企業界現階段極力推動跟歐洲當地結合，快速的把產品行銷到歐洲之心，所以這一次特別拜訪捷克外人投資協會及捷克投資促進局，近期希望能夠全面性展開合作，建立雙方合作的橋樑、並肩作戰，也邀請捷克到新北來投資。

侯友宜指出，長照部分，因為新北市長照處明年就會正式成立，有目標將「銀新未來城」規劃好，所以特別去看荷蘭「霍格威村」失智照顧社區，這個社區確實有好的做法，例如將整個社區、變成熟悉、自由化、去機構化的生活圈，讓失智長者可以悠遊自在在這個社區安養。

他強調，新北市政府將借鏡別人的長處，再運用台灣長輩的文化來形塑出更好的失智的照護社區。此外，參訪期間也特別去看了圖書館、市場、社宅，以及新市鎮的開發社區。

新北大巨蛋場址目前6選2，原預計8月要公布地點，但至今仍未對外說明，侯友宜表示，重大建設的核定需要詳細的討論、穩健的檢討，開完會、有更詳盡結論就會跟大家報告。

民眾黨前主席柯文哲被控涉貪遭羈押滿一年後，昨天下午辦理交保，在妻子陳佩琪、律師團的陪同下步出法院。對此，侯友宜表示，他強調司法有一致性的標準，司法也要贏得人民的信心，柯文哲的案子引起很多不同的聲音跟迴響，他相信人民的眼睛是雪亮的，希望大家藉著柯文哲的案子好好探討台灣的司法到底出了哪些問題。

新北市長侯友宜率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨搭機自維也納返台。記者黃仲明／攝影
新北市長侯友宜率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨搭機自維也納返台。記者黃仲明／攝影
新北市長侯友宜8月30日率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨返台。記者黃仲明／攝影
新北市長侯友宜8月30日率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨返台。記者黃仲明／攝影
柯文哲遭羈押滿一年後終於交保，侯友宜表示「相信人民的眼睛是雪亮的」。記者黃仲明／攝影
柯文哲遭羈押滿一年後終於交保，侯友宜表示「相信人民的眼睛是雪亮的」。記者黃仲明／攝影

柯文哲 侯友宜

延伸閱讀

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

柯文哲7000萬元交保 返新竹老家停留約3小時

柯文哲交保回新竹老家 晚間趕回台北家「打卡」

影／柯媽不捨！柯文哲回新竹老家原訂傍晚6點20分離開 拖到7點才走

相關新聞

柯文哲交保 侯友宜：人民眼睛是雪亮的

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見滿1年終於交保，新北市長侯友宜今天上午出訪返台受訪表示，柯文哲...

影／今晨返台被問及柯文哲案 侯友宜：相信人民的眼睛是雪亮的

新北市長侯友宜率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨搭機自維也納返台，他表示本次行程重點為智慧醫療、健康照護及城市規劃，也拜訪...

走下囚車拒上萊爾校車 柯文哲親駕「復仇號」開向賴清德

歷經長達一年暗無天日的羈押，民眾黨前主席柯文哲8日終於「撥雲見日」離開牢房，戴著電子腳鐶走出北院，現場小草支持者歡聲如雷，更多的是抗議司法不公的嘶吼。綠營盤算柯文哲交保後，正是裂解藍白合的好時機，但走下囚車的柯文哲會否改上「萊爾校長」的專車，接受「魔鬼的交易」？結局恐怕不是綠營想像的美好。

柯交保 藍白合不變 目標下架賴清德

民眾黨前主席柯文哲昨獲交保後，批評賴清德總統把國家搞得四分五裂。國民黨立委王鴻薇說，柯文哲被羈押長達一年，應該深刻感受到...

不想欠人情！柯家人自籌保釋金 在家面對官司

台北市前市長柯文哲昨天同意交保，妻子陳佩琪得知消息後四處奔波，先是趕赴銀行辦理處理剩餘交保金，隨後又前往台北地方法院完成...

柯文哲交保！1年來首見陽光 喊「絕不投降、不屈服」

民眾黨前主席柯文哲昨在妻子陳佩琪協助下籌到七千萬元辦保，黨工準備列印「KP」字樣換洗衣物、用艾草水淨身讓柯煥然一新。柯戴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。