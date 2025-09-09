影／今晨返台被問及柯文哲案 侯友宜：相信人民的眼睛是雪亮的

新北市長侯友宜率團出訪荷蘭、奧地利和捷克，今晨搭機自維也納返台，他表示本次行程重點為智慧醫療、健康照護及城市規劃，也拜訪在歐洲努力的新北市台商。對於柯文哲遭羈押滿一年後終於交保，侯友宜表示「相信人民的眼睛是雪亮的」。

侯友宜受訪時表示，這一次到歐國去，主要是看經濟以及長照，還有社會住宅、開發新市鎮的未來發展。經濟部分，看到台商在外打拼真的很拼命、日夜接單，全力投入希望能快速把生產線造起來。

他說，新北台商在歐洲產業布局上非常用心、也非常穩定，新北產業、企業界現階段極力推動跟歐洲當地結合，快速的把產品行銷到歐洲之心，所以這一次特別拜訪捷克外人投資協會及捷克投資促進局，近期希望能夠全面性展開合作，建立雙方合作的橋樑、並肩作戰，也邀請捷克到新北來投資。

侯友宜指出，長照部分，因為新北市長照處明年就會正式成立，有目標將「銀新未來城」規劃好，所以特別去看荷蘭「霍格威村」失智照顧社區，這個社區確實有好的做法，例如將整個社區、變成熟悉、自由化、去機構化的生活圈，讓失智長者可以悠遊自在在這個社區安養。

他強調，新北市政府將借鏡別人的長處，再運用台灣長輩的文化來形塑出更好的失智的照護社區。此外，參訪期間也特別去看了圖書館、市場、社宅，以及新市鎮的開發社區。

新北大巨蛋場址目前6選2，原預計8月要公布地點，但至今仍未對外說明，侯友宜表示，重大建設的核定需要詳細的討論、穩健的檢討，開完會、有更詳盡結論就會跟大家報告。