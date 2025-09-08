羈押滿1年 柯文哲交保嗆檢察官查到什麼

民眾黨前主席柯文哲被控涉貪遭羈押滿一年後，昨天下午辦理交保，在妻子陳佩琪、律師團的陪同下步出法院。柯在法庭外發言感謝小草支持，痛批賴清德總統讓台灣四分五裂，更質疑檢察官查到什麼？

台北地檢署昨晚回應，駁斥柯文哲發言企圖誤導輿論、混淆視聽，將針對法院裁定柯文哲、台北市議員應曉薇的交保，盡速依法提起抗告。

柯裝上電子監控器材

柯文哲上周五獲裁定交保，透過律師表示「要深思」；昨天上午律師鄭深元、蕭奕弘與陸正義前往台北看守所辦理律見，向柯說明資金來源，柯同意由陳佩琪代為辦保。法院昨上午十時指派中型囚車載返五名開完庭返監被告，中午十二時廿分以同一囚車將柯載到法院安裝電子監控器材。

柯文哲重獲自由第一句話是謝謝小草的支持，他表示這一年來因為有小草，才能撐到現在，特別是在父親病危，那是他最難捱的時候，小草呼喊「阿北加油」讓他能有勇氣走到現在。

問檢方到底查到什麼

柯文哲感嘆案件在台灣紛紛擾擾一年，他、陳佩琪和三名子女的帳戶，從國內查到國外，甚至他的住家及辦公室、民眾黨中央黨部、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟的家、辦公室也被抄了，連助理、秘書的住處也被抄家，銀行保險箱被打開來看，家裡ＵＳＢ隨身碟被查有沒有虛擬貨幣冷錢包，「請問檢察官，你們查了一年到底查到了什麼？什麼都沒查到。」

他說，民進黨做夢都沒想到台灣民眾黨怎麼會那麼乾淨，所有來作證的公務員說過程是合法的，長官也沒有任何交代、指示，他們只是照程序走；檢察官不是市政專業，也不是都市計畫專家，所有公務員都說合法，為什麼檢察官說不合法？把他押了一年，檢察官和他的律師還在爭吵羈押他的法條有沒有法源基礎？

柯文哲說，一年當中他遇到很多司法人員，包括法官、檢察官、法警；他表示很多法警是柯粉，他們兢兢業業、認真工作，絕大多數奉公守法在做事。柯指控，幾個檢察官摧毀中華民國的司法社會信任度，大家都明白，大罷免卅二比零，檢察官是很重要的因素。

他說，京華城案根本是冤獄，李文宗沒有參與京華城案，因為他那段時間根本不在台北市政府，就因為一通簡訊讓李關了十一個月，台灣民主化卅年怎麼還有冤獄？他個人的苦難就這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓國家陷入四分五裂，「賴清德你好好想一想吧。」

北檢籲勿放話帶風向