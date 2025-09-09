不想欠人情！柯家人自籌保釋金 在家面對官司

台北市前市長柯文哲昨天同意交保，妻子陳佩琪得知消息後四處奔波，先是趕赴銀行辦理處理剩餘交保金，隨後又前往台北地方法院完成手續，最終陪同丈夫離開北院，並驅車直達新竹柯文哲老家探望母親。直到昨晚八時卅七分，柯文哲才返抵位在台北市的住家。

陳佩琪約在上午九時四十五分步出家門，陸續趕赴多家銀行與台北地方法院辦理交保程序。她也簡短向在場媒體表示，經過一年多以來的折磨，柯文哲需要有好的環境面對司法程序，也非常抱歉讓所有守候的媒體久等，「希望台灣能夠更好，大家回歸正常生活。」陳佩琪強調，柯文哲需要一個比較安全、平靜的環境面對官司。

由於台北地方法院裁定限制住居、限制出境出海八個月，柯文哲昨天交保後直奔新竹老家，晚間與母親何瑞英、胞妹柯美蘭等人共進晚餐，晚間七時許才跟陳佩琪搭車北返。

民眾黨發言人吳怡萱表示，有關交保金的部分，柯文哲很擔心積欠人情、不希望麻煩他人，柯家人也終於在昨天籌措完成，「這次都是由家人負責」，也成為柯文哲點頭同意的一大關鍵；黨公職則是以行政事務的協助為主。