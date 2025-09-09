柯文哲七千萬保金非固定！裁定書伏筆 恐隨案情變化

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，上周五裁定七千萬元交保。依裁定書，法官不認為七千萬是確定保金，且留下伏筆表示一審、上訴審得隨時審酌、調整保金金額。

台北地方法院裁定書指出，柯文哲「經裁定准予具保後，法院（含本院及上訴審法院）仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分」，裁定並舉「最高法院一○九年度台抗字第一六○五號刑事裁定」為例，加以說明。

裁定書指出，柯文哲犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁定停押起限制出境、出海八月；如柯無故不遵期到庭、違反限制住居、出境、出海事項，或違反科技監控事項，得為再執行拘提或羈押的事由。

裁定書說，柯文哲具保之後，仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分。

換句話說，柯如交保後「案情再變化」或柯「踩紅線」等，各級法院還有權力重審視保釋金是否適當。

據了解，公訴檢察官本月四日羈押庭中爭執全案還有「重要證人」如立委黃珊珊未作證，柯還有羈押的原因及必要，不過，合議庭交保裁定卻顯示，法官認為檢方稱的「重要證人」作證、不作證，都無法撼動已經形成的心證，才准予柯交保。