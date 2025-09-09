聽新聞
柯交保 藍白合不變 目標下架賴清德

聯合報／ 記者鄭媁程嘉文黃羿馨／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨獲交保後，批評賴清德總統把國家搞得四分五裂。國民黨立委王鴻薇說，柯文哲被羈押長達一年，應該深刻感受到民進黨政府的司法手段，所以藍白合作的策略、目標不變，就是要在二○二八年大選下架民進黨，讓這些政治干預司法畫上句點，還給司法正義與公平。

民眾黨前主席柯文哲交保後喊冤，並抨擊賴清德總統「好好想一想，為何讓國家四分五裂」。總統府發言人郭雅慧表示，基於尊重司法程序進行，總統府不會評論司法偵辦中的個案，但也不接受並非事實的抹黑。

郭雅慧表示，總統府立場始終一致，任何人不分黨派、不問身分，只要涉犯違法，都盼檢調秉持毋枉毋縱精神，釐清事實、依法究辦；台灣是民主法治人權的國家，也呼籲民眾黨尊重司法、勇敢面對司法。

國民黨立院黨團新任書記長羅智強說，當年賴清德也曾表態反對押人取供的行為，如今掌握權力，檢調與司法卻令人遺憾。國民黨智庫副執行長凌濤也說，支撐柯文哲沒有倒下的理由，除了其意志力與支持者，就是清算他的政敵。

