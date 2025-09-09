聽新聞
綠稱柯才是真太陽！白稱柯官司優先 暫不插手黨務

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰林麗玉／台北報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲交保，民進黨昨表示，尊重司法程序，不評論個案；各界關注柯交保後，與民眾黨現任黨主席黃國昌的互動，是否引發「兩個太陽」之爭，民進黨立委林俊憲說，「民眾黨真正的太陽出現了」，黃國昌當然會被壓過去。

民進黨發言人的新北市議員卓冠廷說，黃國昌是唯一獲利的人，民眾黨卻變得更極端，對藍綠白發展都不好，而柯文哲能量大於民眾黨，民眾黨能量大於黃國昌，他相信，柯文哲在交保之後，民眾黨內會重新思考未來路線。

外界關注柯文哲在政壇動向，據指出，柯未來仍將面對漫漫司法長路，因此短期內無意插手黨務。民眾黨發言人吳怡萱表示，現階段仍以司法案件為主，柯文哲就算獲得交保，照樣也要到法院開庭，庭期的時間安排非常緊密，每周二、四都要出庭，「還是以司法案件優先、開庭相關陳述先做處理」。

民眾黨多位黨公職昨天也接連喊話柯文哲先以家人及官司為重。台北市議員林珍羽在臉書發文，「整整一年，就把時間留給家人吧」。

