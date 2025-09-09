柯媽痛哭盼到兒！柯文哲交保回老家 先過火再吃冰

民眾黨前主席柯文哲昨以七千萬交保後，下午四時廿分回新竹老家過火爐、吃冰棒與豬腳麵線，柯媽何瑞英暌違多時，終於和兒子好好說上話，情緒激動落淚。柯文哲在老家洗完澡、用完晚餐後，昨晚七時五分才離開，北返限制住居處，預計今留在台北出庭，明天再回新竹祭拜亡父。

昨天在新竹家中等待團圓的柯媽說，心裡很期待，但也語帶哽咽說，真的很不捨，「他們找一年還找嘸，還把我們（柯文哲）關著，心裡也是真甘苦」。

新竹柯家昨中午起聚集大批媒體與「小草」，柯的胞妹柯美蘭、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠等人，也提前到柯家守候。柯搭乘白色座車昨天下午四時廿分抵達，支持者一見柯現身，不斷高喊「柯文哲清清白白」。

柯家門口擺放象徵去霉運的火爐與瓦片，柯下車後牽著妻子陳佩琪的手，在幕僚提醒下，以左腳先跨過火爐，再一腳踩碎瓦片，頭也不回直接進入屋內。柯文哲神情輕鬆、步伐輕盈，沿途向「小草」微笑致意；進門後先拍拍柯媽的手臂，隨即走進客廳與親友團聚。

民眾黨前主席柯文哲（中）昨交保回老家，在家門前過火爐、踩瓦片。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

民眾黨新竹黨部前主委李國璋透露，柯文哲回到家吃到的第一口食物不是豬腳麵線，而是新竹六十年老店「八一四冰棒」，高虹安、邱臣遠等人也一起吃。柯邊吃冰棒、邊與母親話家常，隨後才啃豬腳麵線，柯媽還提醒「趕快吃！」

李國璋說，柯媽激動落淚，因為一年來無法與兒子說話，如今總算能坐下來聊天；柯媽叮囑柯文哲洗澡、吃晚餐再走；柯文哲向小草們表達感謝，感念支持者一路聲援。

柯美蘭受訪表示，二千萬保釋金中一千萬，「是哥哥向自己借的」，「今天（九月八日）都在忙著轉帳。」她憂心北檢可能提出抗告，自己的心並沒有完全放下來，若交保金額再被提高，她還會努力湊。

柯批評賴清德總統「讓國家四分五裂」，柯美蘭直言「公道自在人心，大家內心都有一把尺」，她最希望哥哥健康，上次開刀狀況家人並不清楚，需要安排健檢。

柯文哲交保返家後，「吃屎哥」游兆霖突現身柯老家外，在現場撒冥紙、與小草互嗆，遭警方帶走依社會秩序維護法送辦。