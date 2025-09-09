柯文哲交保！1年來首見陽光 喊「絕不投降、不屈服」

民眾黨前主席柯文哲昨在妻子陳佩琪協助下籌到七千萬元辦保，黨工準備列印「ＫＰ」字樣換洗衣物、用艾草水淨身讓柯煥然一新。柯戴好電子腳鐶後先入廁所換裝，在支持者簇擁下離開法院時發表感言。

法院昨選在刑事第二法庭為柯安裝電子腳鐶，民眾黨主席黃國昌、「館長」陳之漢在庭外等候迎接，上千名「小草」在法院外大喊「柯文哲清清白白」，還有人感動流淚。

柯文哲說，台灣有很多事情要做，有一次出庭在地下室拘留室，有法警跟他說「阿北，不要失去對人世的熱情」，他才想到自己常講一句話「最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情」，他會用正面態度來看這個事件，更重要的心存善念、盡力而為，希望讓台灣因為有他們能變得更好；「不要像賴清德那樣，讓台灣四分五裂」。

他說，這一年對他來講是很大的折磨，坐牢和羈押禁見完全不一樣，坐牢跟當兵差不多，特別在監獄如參加打飯班，根本只有睡覺要進牢房，平常還是嘻嘻哈哈在聊天；羈押禁見廿四小時完全看不到陽光，他就在小房間裡面，只聽得到聲音，都沒有看過人。

柯文哲表示，也許他是朝廷欽差要犯，在監獄裡面出牢房，所有人在走廊走路要暫停、面壁、不准看，他也覺得奇怪，自己有這麼特別？羈押禁見整整一年，「今天是我第一次看到陽光」。

他說關了一年，對他來講是一個機會反省改進，當卅年外科醫生、八年台北市長，他也覺得自己太強硬，有時候太急躁，讓他有機會好好想一下，有什麼地方可以改進。

柯也重提韓國瑜說過「莫忘世上苦人多」，他從沒有機會跟苦人一起生活，現在才有機會去看台灣社會另外一面，才知道健保看一次門診還要掛號費一七○元，跟他關的室友都要經過身家調查，前後九個室友中有四人是車手，廿歲到六十歲都有，室友中有三個錢卡零元，身上一毛錢都沒有，連看病都有問題。「台灣有很多事情要做」。

柯文哲從北院走向座車不過短短兩百公尺，但在小草與支持者夾道簇擁下，走了廿分鐘，柯文哲在上車前也再次拿起麥克風向支持者喊話，他感謝大家站出來支持，並叮嚀支持者都要平安回家；柯文哲強調，「他絕不投降、絕不屈服，會繼續努力」。

黃國昌批檢察官要研擬抗告是「卸世卸眾（台語：丟人現眼）」。他說大家對七千萬元交保金不爽，但讓柯趕快出來最重要，更謝謝直播主在法庭旁聽後轉述庭審內容，「法庭直播不是影響隱私，是看檢察官如何丟人現眼」。

柯文哲昨交保，依合議庭審理計畫，今天要傳喚時任都委會的政大地政學系教授徐國城作證，後天還要傳喚民眾黨秘書長周榆修、木可公關公司員工李婉萱作證，柯仍要與辯護人出庭行使詰問權。