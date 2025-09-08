柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語
台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲今天交保，直奔新竹老家探望母親何瑞英，晚間與妻子陳佩琪返回台北住家。針對北院明天再度開庭、台北地檢署揚言提出抗告等，柯文哲聽聞後不發一語即走入家門。
柯文哲家屬今天下午完成交保手續，走出台北地方法院時發表簡短談話，隨後在妻子陳佩琪等人的陪同下，一行人搭車南下直奔新竹老家，柯文哲母親何瑞英、胞妹柯美蘭、新竹市長高虹安及新竹市代理市長邱臣遠等人在場守候，柯文哲一家人也在屋內團聚共進晚餐。
由於台北地方法院裁定限制住居、限制出境出海8個月，柯文哲晚間7時搭車離開新竹老家，大約在晚間8時37分返回台北市住所。面對媒體追問家人團聚狀況、台北地檢署揚言提出抗告，還有北院明天即將再度開庭，柯文哲聽聞後不發一語，快速步入家門。
柯文哲再度獲得自由之身，台北地方法院持續偵辦京華城案，預計明天傳喚台北市前都市計畫委員會委員徐國城作證，後天則是傳喚民眾黨秘書長周榆修和民眾黨員工李婉萱作證，柯文哲也將再度以被告身分出庭。
