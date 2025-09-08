柯文哲7000萬元交保 返新竹老家停留約3小時

前台北市長柯文哲涉及京華城等案聲請具保停押，獲裁定新台幣7000萬元交保。柯文哲約在下午4時20分抵達新竹老家，停留近3小時後離開返回台北市，全程未接受採訪。

柯文哲今天交保，柯文哲老家門口放置火爐和瓦片，柯文哲依循習俗跨火而過並踩破瓦片，柯文哲妹妹柯美蘭則在一旁攙扶母親何瑞英，迎接柯文哲返家。

柯文哲在何瑞英陪同下，約於晚上7時5分步出家門，現場支持者高喊「柯文哲清清白白、阿北加油」等口號，何瑞英雙手合十直說「感謝、感謝」，柯文哲面帶微笑、但未接受媒體訪問。

何瑞英接受媒體訪問說，柯文哲瘦很多、她也瘦很多，柯文哲讓人誤會實在是不捨，而（貪污）證據又找不到，但感謝各界的關心。

民眾黨新竹市議員李國璋稍早接受媒體訪問表示，柯文哲返家後邊吃冰，邊與何瑞英話家常，也吃豬腳麵線過運，而何瑞英多次情緒激動落淚，但還是要向支持者表達感謝。

在李國璋受訪時，一名游姓民眾突然現身並撒紙，警方介入帶回留置調查後，此案後續將依社會秩序維護法移送新竹地方法院新竹簡易庭裁處。

另外，柯美蘭稍早接受媒體訪問表示，若後續柯文哲的交保金又提升，她會努力湊，但柯文哲則說「不想再借」，不過只要是柯文哲有需要，她都會全力幫忙。

台北地方法院今天派車將柯文哲自看守所帶至法院配戴電子腳鐶，柯文哲約下午2時30分在妻子陳佩琪等人陪同下離開北院，隨後前往新竹市返回老家探望何瑞英，停留約3小時後返回台北市。