快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

柯文哲7000萬元交保 返新竹老家停留約3小時

中央社／ 新竹市8日電

前台北市長柯文哲涉及京華城等案聲請具保停押，獲裁定新台幣7000萬元交保。柯文哲約在下午4時20分抵達新竹老家，停留近3小時後離開返回台北市，全程未接受採訪。

柯文哲今天交保，柯文哲老家門口放置火爐和瓦片，柯文哲依循習俗跨火而過並踩破瓦片，柯文哲妹妹柯美蘭則在一旁攙扶母親何瑞英，迎接柯文哲返家。

柯文哲在何瑞英陪同下，約於晚上7時5分步出家門，現場支持者高喊「柯文哲清清白白、阿北加油」等口號，何瑞英雙手合十直說「感謝、感謝」，柯文哲面帶微笑、但未接受媒體訪問。

何瑞英接受媒體訪問說，柯文哲瘦很多、她也瘦很多，柯文哲讓人誤會實在是不捨，而（貪污）證據又找不到，但感謝各界的關心。

民眾黨新竹市議員李國璋稍早接受媒體訪問表示，柯文哲返家後邊吃冰，邊與何瑞英話家常，也吃豬腳麵線過運，而何瑞英多次情緒激動落淚，但還是要向支持者表達感謝。

在李國璋受訪時，一名游姓民眾突然現身並撒紙，警方介入帶回留置調查後，此案後續將依社會秩序維護法移送新竹地方法院新竹簡易庭裁處。

另外，柯美蘭稍早接受媒體訪問表示，若後續柯文哲的交保金又提升，她會努力湊，但柯文哲則說「不想再借」，不過只要是柯文哲有需要，她都會全力幫忙。

台北地方法院今天派車將柯文哲自看守所帶至法院配戴電子腳鐶，柯文哲約下午2時30分在妻子陳佩琪等人陪同下離開北院，隨後前往新竹市返回老家探望何瑞英，停留約3小時後返回台北市。

柯文哲 柯美蘭 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲交保回新竹老家 晚間趕回台北家「打卡」

影／柯媽不捨！柯文哲回新竹老家原訂傍晚6點20分離開 拖到7點才走

柯文哲稱羈押「1年未見陽光」 北所：有供保健所需光線

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

相關新聞

柯文哲交保罵賴清德讓國家四分五裂 府：不接受非事實的抹黑

民眾黨前主席柯文哲交保後喊冤，並抨擊賴清德總統「好好想一想，為何讓國家四分五裂」。總統府發言人郭雅慧表示，基於尊重司法程...

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

民眾黨前主席柯文哲今交保，砲轟台北地檢署一年什麼都沒查到，7分鐘發言2度提及總統賴清德為什麼要讓整個國家變得四分五裂。台...

影／柯媽不捨！柯文哲回新竹老家原訂傍晚6點20分離開 拖到7點才走

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年今天終於交保。下午柯文哲身穿白色「KP」T恤，在妻子陳佩琪陪...

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲今天交保，直奔新竹老家探望母親何瑞英，晚間與妻子陳佩琪返回台北住家。針對北院...

柯文哲今過火爐踩瓦都對了！這組數字卻出包 專家示警：恐有變數

民眾黨前主席柯文哲今交保後返回新竹老家，過火爐、用左腳踩瓦片，也沒回頭。民俗專家廖大乙說，柯這次進家門雖未違背習俗，但搭...

柯文哲交保後探母後首次回家...家中燈亮起 小草守候不願離去

羈押將近一年的民眾黨主席柯文哲，交保後先返新竹老家探母，在晚上8點半回到台北住家，與妻子陳佩琪手兩人一同進入大門，終於回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。