聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告
民眾黨前主席柯文哲今交保，砲轟台北地檢署一年什麼都沒查到，7分鐘發言2度提及總統賴清德為什麼要讓整個國家變得四分五裂。台北地檢署晚間回應，嚴正駁斥柯文哲發言企圖誤導輿論、混淆視聽，將盡速依法提起抗告。
台北地檢署說，針對柯文哲具保後言論，嚴重誤導事實、混淆視聽，嚴正聲明如下：
一、 京華城等案柯等人之犯罪事實與涉案證據，均經檢察官於偵查中依法取得人證、物證及書證，並詳載臚列於3冊共894頁的起訴書中，在審判期間，亦經檢察官積極聲請調查證據，對相關證人實施交互詰問，依法善盡舉證責任。本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯姓被告涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪、主管及監督事務圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，故柯姓被告今日指摘 「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」云云，顯然悖於事實，且企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。
二、 本案檢察官已依法起訴並在法庭上善盡舉證責任，被告是否有罪，應由法院依法審酌判斷認定。本署呼籲外界應尊重法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過媒體放話帶風向，企圖影響輿論干擾審判，而斲傷司法公信力。
三、 針對法院裁定柯姓、應姓被告具保停止羈押一案，本署將儘速依法提起抗告。
柯文哲今在約7分鐘公開談話，2度提及總統賴清德，「不要像賴清德那樣，讓台灣四分五裂」、「為什麼要讓整個國家變得四分五裂，賴清德你好好想一想吧！」，更砲轟此案「檢察官是很重要的因素」、「這幾個檢察官就把台灣社會的司法信任度摧毀掉」。
柯文哲恢復自由身後，站在北檢、北院門口直指，此案金流包含他和妻小共5人的的帳戶，從國內被查到國外，銀行保險箱打開看、ＵＳＢ也被查有無虛擬貨幣冷錢包，質疑「請問檢察官你們查了一年到底查了什麼？什麼都沒查到」。
柯也稱，公務員作證京華城案過程是合法的、照程序走、沒有長官指示，質疑檢察官不是市政專業、也不是都市計劃的專家，為何所有公務員都說是合法的，你們檢察官說是不合法的？
台北地方法院今年9月5日裁定柯文哲7千萬元交保，陳佩琪在5日、8日以柯家人的錢湊齊高額具保金，柯文哲下午2時許辦保完畢獲釋，在陳佩琪陪同下回新竹老家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言