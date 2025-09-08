柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

民眾黨前主席柯文哲今交保，砲轟台北地檢署一年什麼都沒查到，7分鐘發言2度提及總統賴清德為什麼要讓整個國家變得四分五裂。台北地檢署晚間回應，嚴正駁斥柯文哲發言企圖誤導輿論、混淆視聽，將盡速依法提起抗告。

台北地檢署說，針對柯文哲具保後言論，嚴重誤導事實、混淆視聽，嚴正聲明如下：

柯文哲今在約7分鐘公開談話，2度提及總統賴清德，「不要像賴清德那樣，讓台灣四分五裂」、「為什麼要讓整個國家變得四分五裂，賴清德你好好想一想吧！」，更砲轟此案「檢察官是很重要的因素」、「這幾個檢察官就把台灣社會的司法信任度摧毀掉」。

柯文哲恢復自由身後，站在北檢、北院門口直指，此案金流包含他和妻小共5人的的帳戶，從國內被查到國外，銀行保險箱打開看、ＵＳＢ也被查有無虛擬貨幣冷錢包，質疑「請問檢察官你們查了一年到底查了什麼？什麼都沒查到」。

柯也稱，公務員作證京華城案過程是合法的、照程序走、沒有長官指示，質疑檢察官不是市政專業、也不是都市計劃的專家，為何所有公務員都說是合法的，你們檢察官說是不合法的？

台北地方法院今年9月5日裁定柯文哲7千萬元交保，陳佩琪在5日、8日以柯家人的錢湊齊高額具保金，柯文哲下午2時許辦保完畢獲釋，在陳佩琪陪同下回新竹老家。