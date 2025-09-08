影／柯媽不捨！柯文哲回新竹老家原訂傍晚6點20分離開 拖到7點才走

快訊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年今天終於交保。下午柯文哲身穿白色「KP」T恤，在妻子陳佩琪陪同下返抵新竹老家與柯媽何瑞英團聚。柯文哲一邊吃冰、吃豬腳麵線同時與柯媽閒話家常，直到晚間7點5分才依依不捨離開。

因柯文哲限制住居，須返回台北限制住居地，原定傍晚6點20分離開，但柯媽不捨兒子，直到晚間7點5分，柯文哲才在柯媽陪同下步出家門。柯媽見到媒體與支持者，雙手合十鞠躬致謝，哽咽說出：「你們都是好人，感謝大家。」

現場聚集大批小草支持者，齊聲高喊：「柯文哲清清白白」、「唯一的選擇柯文哲」、「阿北加油」，柯文哲則沿途逐一與支持者揮手、擊掌示意，短短10公尺的路，花了近5分鐘才走完，面對支持者吶喊，柯文哲始終面帶微笑，神情顯得放鬆。

柯文哲胞妹柯美蘭今受訪時表示，預計周三去祭拜父親柯承發，媒體追問柯媽何時要去永恆之丘祭拜柯爸？柯媽則回應：「聽說農曆7月不適合，時間還不知道」，當記者追問是否對柯文哲離家回台北感到不捨，柯媽語帶堅強地說：「沒關係啦」，但話還沒說完，就被幕僚打斷，婉拒她繼續受訪。

媒體追問柯媽何時要去永恆之丘祭拜柯爸？柯媽則回應：「聽說農曆7月不適合，時間還不知道」。記者王駿杰／攝影
媒體追問柯媽何時要去永恆之丘祭拜柯爸？柯媽則回應：「聽說農曆7月不適合，時間還不知道」。記者王駿杰／攝影
