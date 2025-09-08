柯文哲交保 林岱樺：任何案件都不該淪為政治鬥爭工具

民眾黨創黨主席柯文哲今日獲交保返家，民進黨立委林岱樺表示，任何司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具。此外，林岱樺也回應賴清德總統的改革宣示，盼民進黨回到制度，維持黨團自主，黨團的事情由黨團決定。

立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴，曾高舉「政治干預司法、司法干預初選」大字報表達不滿。針對民眾黨創黨主席柯文哲今日交保，林岱樺再三強調「任何司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具」。

林岱樺指出，賴清德總統已經宣示，行政干預司法應該成為過去式，可見他推動司法改革用心良苦，民眾對此也有很高的期待。司法檢調單位應該迅速回應總統改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩漏案情的狀況發生。

林岱樺說，任何的司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，以重拾人民對司法的信心。

此外，針對賴清德總統的改革宣示。林岱樺認為，賴清德總統跟柯建銘總召都擔任過黨團幹部，非常清楚先有黨外的黨團，才有民進黨創黨，因此尊重黨團自主，是民進黨的傳統。

林表示，她呼應賴總統今天的宣示，改革的第一步就是休養生息、回到制度，尊重黨團自主，黨團的事情由黨團決定。