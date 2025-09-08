快訊

柯文哲稱羈押「1年未見陽光」 北所：有供保健所需光線

中央社／ 新北8日電
民眾黨前主席柯文哲（左二）在北院辦理交保後，裝上科技腳鐐完備程序後，在妻子陳佩琪（右三）、民眾黨主席黃國昌（左）陪同下離開法院。聯合報記者陳正興／攝影
前台北市長柯文哲今天以7000萬元交保，他表示遭羈押禁見1年都看不到陽光。台北看守所回應，依羈押法規定提供保健所需空間光線及通風，並定時安排運動時段。

台北地方法院審理京華城案，前台北市長柯文哲日前聲請具保停止羈押，5日獲北院裁定新台幣7000萬元交保。今天上午柯文哲妻子陳佩琪辦妥保釋金手續後，北院派車將柯文哲自看守所帶至法院配戴電子腳鐶，約下午2時許交保離開。

柯文哲在北院門口發表談話表示，遭羈押禁見整整1年，24小時看不到陽光，今天是他第一次看到陽光，在小房間裡只聽得到聲音、都沒看過人。且他要出牢房時全都要暫停，所有人在走廊上都要面壁不准看，認為自己很像朝廷欽差要犯。

對此，台北看守所回應，依羈押法規定提供收容人保健所需的空間、光線及通風等，並定時安排運動時段，且為維護羈押秩序及戒護安全，看守所針對全體禁見被告，均採取與其他人隔絕措施。

柯文哲 陳佩琪 京華城案

