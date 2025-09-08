柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見滿1年終於交保，今天下午柯文哲身穿白色「KP」T恤，在妻子陳佩琪陪同下返抵新竹老家。民眾黨新竹黨部前主委李國璋透露，柯文哲回到家吃到的第一口食物不是豬腳麵線，而是新竹在地美食「814冰棒」。
柯文哲返家前，柯媽何瑞英與胞妹柯美蘭、新竹市長高虹安及代理市長邱臣遠早已在老宅守候。下車後，柯文哲緊牽著陳佩琪的手一同步入老家，2人也沿途向支持者「小草」微笑致意。
柯文哲老家門口擺放象徵去霉運的火爐與瓦片，柯文哲在幕僚提醒下，特別記得以左腳先跨過火爐，再一腳踩碎瓦片，頭也不回直接踏入屋內。柯文哲全程神情輕鬆、步伐輕盈，進門後先拍拍母親的手臂，隨即走進客廳。
返家後，除了火爐與瓦片去霉運，家人也準備了豬腳麵線。不過，柯文哲第一口嘗到的並非豬腳麵線，而是新竹在地60年老店的「814冰棒」。新竹市長高虹安及代理市長邱臣遠等人也一起享用，民眾黨新竹黨部前主委李國璋透露，柯文哲邊吃冰棒、邊與母親話家常，隨後才啃豬腳麵線，過程中還被柯媽提醒「趕快吃！」
李國璋說，柯媽情緒激動落淚，一年來無法與兒子好好說話，如今總算能坐下來聊天。柯媽更叮囑柯文哲要留下來洗澡、吃晚餐再走，母子倆互相凝視，場面溫馨。李國璋也表示，柯文哲特別向小草們表達感謝，強調感念支持者一路以來的聲援。
