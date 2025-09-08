柯文哲轟檢察官毀司法信任度 北檢未回應…仍研議是否抗告

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城弊案貪汙收賄等罪，今以7千萬元交保，隨即在台北地方法院、台北地檢署門口發表7分鐘談話，炮轟檢察官查了一年什麼都沒查到，直指幾個檢察官把中華民國司法社會信任度摧毀掉，「這個案子根本是冤獄！」北檢是否提抗告？截至今下午6時許仍研議中。

北院今年9月5日裁定柯文哲7千萬元交保，陳佩琪當日匯5千萬，今日再補足2千萬元，柯中午12點20分從台北看守所抵達北院，安裝科技監控電子腳環後，下午2時許獲釋；對此台北地檢署上周表示收到裁定理由後研議是否抗告，今截至下午6時許仍研議中，另對於柯文哲發言炮轟檢察官部分，也尚未回應。

柯文哲今交保表示，這個案子在台灣紛紛擾擾一年了，他與妻子陳佩琪、3個小孩的帳戶從國內查到國外，甚至住家、辦公室、民眾黨中央黨部、李文宗、李文娟、助理秘書的家也被抄家，連銀行保險箱都打開看，家中ＵＳＢ也被查有沒有虛擬貨幣冷錢包。柯質疑「請問檢察官你們查了一年到底查了什麼？什麼都沒查到」

柯文哲說，民進黨做夢都沒想到「台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨！所有作證的公務員說過程是合法的，長官沒有任何指示，只是照程序走；他質疑「你們檢察官也不是市政專業、也不是都市計劃的專家，所有公務員都說是合法的，為何你們檢察官說是不合法的？」他被羈押一年，檢察官和他的律師還在爭論押他的法條有沒有法源基礎？

柯文哲直言，一年當中遇到很多司法人員，包含法官、檢察官等，特別是看守所的法警，坦白講很多法警根本就是柯粉，他們兢兢業業認真工作「就是這幾個檢察官把中華民國司法社會信任度摧毀掉」，絕大多數人奉公守法做事，大家心理都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素，為了這幾個檢察官就把台灣社會的司法信任度摧毀掉。

柯文哲最後強調「這個案子根本是冤獄！」同學李文宗根本沒有碰到京華城案，因為那段時間他根本沒有在台北市政府，就為了一通簡訊，把他關了11個月，「台灣民主化30年怎麼還有這種冤獄啊！，他個人苦難就這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂「賴清德你好好想一想！」。