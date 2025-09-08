影／柯文哲返老家...吃屎哥突現身撒冥紙、與小草互嗆 遭警帶走送辦

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見滿1年，今天終於交保，下午返抵新竹老家，現場聚集大批支持者小草聲援。不過「吃屎哥」游兆霖突然現身，對著現場撒冥紙，並高喊「貪汙為何可以放出來？」立即遭警方帶走依社會秩序維護法送辦。

柯文哲下午返抵新竹老家，支持者小草們高喊：「柯文哲清清白白」不過吃屎哥游兆霖突然現身，對著現場撒冥紙，並高喊：「貪汙為何可以放出來？」引發騷動。小草們見狀也當場反嗆：「你是法官嗎？」、「你有證據嗎？」雙方一度爆發衝突，警方迅速介入，並依社會秩序維護法將游兆霖帶回警所。