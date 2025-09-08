影／柯文哲返老家...吃屎哥突現身撒冥紙、與小草互嗆 遭警帶走送辦

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
吃屎哥游兆霖突然現身柯文哲老家外，對著現場撒冥紙，並高喊：「貪汙為何可以放出來？」引發騷動。小草們見狀也當場反嗆：「你是法官嗎？」記者王駿杰／攝影
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見滿1年，今天終於交保，下午返抵新竹老家，現場聚集大批支持者小草聲援。不過「吃屎哥」游兆霖突然現身，對著現場撒冥紙，並高喊「貪汙為何可以放出來？」立即遭警方帶走依社會秩序維護法送辦。

柯文哲下午返抵新竹老家，支持者小草們高喊：「柯文哲清清白白」不過吃屎哥游兆霖突然現身，對著現場撒冥紙，並高喊：「貪汙為何可以放出來？」引發騷動。小草們見狀也當場反嗆：「你是法官嗎？」、「你有證據嗎？」雙方一度爆發衝突，警方迅速介入，並依社會秩序維護法將游兆霖帶回警所。

民眾黨新竹黨部前主委李國璋表示，柯文哲返家後，先吃上一支「814冰棒」，然後啃豬腳，隨後與母親何瑞英話家常，氣氛溫馨。柯媽希望兒子能在家裡洗澡、吃完晚餐再離開，母子倆互相凝視，情感深厚。李國璋說，柯文哲也特別向小草們表達感謝，感念支持者一路相挺。

