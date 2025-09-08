柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見滿1年，今天終於交保，下午返抵新竹老家。柯美蘭受訪表示，媽媽當然很想念哥哥，今天應該會一起共進晚餐，預計星期三再去祭拜父親柯承發。

記者追問大嫂陳佩琪籌措2000萬元交保金的細節，其中1千萬元來源為何？柯美蘭也證實，是哥哥向自己借的，「今天都在忙著轉帳。」

媒體問到柯文哲交保時特別批評總統賴清德「亂台、讓國家四分五裂」，對此看法為何？柯美蘭回應：「公道自在人心，我想大家內心都有一把尺。」

柯美蘭強調，自己最希望的是哥哥健康，「上次哥哥開刀，要開什麼刀我們都不是很清楚，後續情況也不明白。哥哥的眼睛也應該檢查一下，接下來會安排健檢，如果在台北，他們會去安排，但若需要我幫忙，當然沒有問題。」

至於是否擔心北檢提出抗告，柯美蘭坦言：「這是絕對有可能，高院跟北檢聯手，我想從去年就看出來，到現在我的心並沒有放下，我對未來也不是很有把握，我相信我哥哥也不知道北檢會怎麼做。」

柯美蘭指出，她曾親自旁聽開庭，但感到相當失望，「檢察官在當天的開庭中，並沒有從過程中學到東西或改變概念，讓我很震驚。司法人員應該具備理解能力、語文能力，但7、8個小時下來，竟然完全沒有分別。我學醫學，不太懂法律，但很認真聽都能感覺有收穫，可是檢察官最後的summary卻一成不變。」

她直言，非常訝異台灣司法系統，「整個國家應該要有職業道德、道德勇氣，司法系統應該有相應水平，但從這事件來看，我非常懷疑這個國家到底是什麼狀況，或是國家對於收押禁見的人究竟如何對待。」

柯美蘭也轉述，哥哥曾提到有在押人犯僅有一套衣服，甚至要光著身子睡在地板上，而這些人都還沒有被判刑。柯美蘭說：「我非常訝異，明知道這樣苦難的人很多，可是聽到訊息時還是會感到震驚。台灣土城看守所的設備與環境該如何評比？我覺得這都是應該努力的方向，這個國家是否有照顧到苦難的人、窮苦的人？」

她更透露，這次才知道收押禁見是24小時關在狹小空間裡，「我這次才明白，以前我也不知道，司法人員是否真的了解？我們的國家能不能更人性化、更善良、更公正地對待所有人，尤其是貧苦的人？」

柯美蘭也語帶感慨地說：「監牢關的是什麼樣的人？沒有勢力的人、窮苦的人，還是誰？我覺得這都是可以再考慮、應該改進的地方。」