周玉蔻預言柯文哲下一步選高雄市長 柯志恩這樣說

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
媒體人周玉蔻認為柯文哲會到高雄選市長，國民黨高市黨部主委柯志恩認為，此說法是有心人在操作，可以不用理會。圖／本報資料照
媒體人周玉蔻認為柯文哲會到高雄選市長，國民黨高市黨部主委柯志恩認為，此說法是有心人在操作，可以不用理會。圖／本報資料照

民眾黨創黨主席柯文哲今日交保返家，資深媒體人周玉蔻指稱，柯很可能先投入2026年高雄市長選戰，連帶殲滅南台灣民進黨執政版圖。問鼎下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩表示，柯文哲交保後，應該會好好休息陪陪家人，心裡一定有氣，但說他要投入哪個縣市選舉、毀滅賴清德總統，都是過度超譯。

周玉蔻在臉書發文說，她認為，以柯文哲的仇恨心之高及極端作為的習性，很可能先投入2026年高雄市長選戰，連帶掀動台南、屏東、嘉義，殲滅民進黨地方執政版圖戰。

對此說法，立委柯志恩表示，柯文哲主席受到一整年的關押，相信包括他的太太還有柯媽媽，一定都非常希望他能夠出來團聚，交保後，應該會好好休息陪陪家人。

柯志恩進一步說，民進黨用毀滅人格的方式對待柯文哲，換作是任何人遭到這種對待，心裡一定會有氣，但說他要投入哪個縣市的選舉毀滅賴清德總統，都是過度超譯。

「目前最重要的還是希望柯文哲主席，交保出來後好好休息、好好休養」柯志恩強調，一些政治陰謀論，對於在野，或對於柯主席，大家都看得出來是有心人在操作，這些聲音，就不用去理會吧！

柯文哲

