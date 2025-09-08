聽新聞
柯文哲回新竹老家了！牽手陳佩琪跨火爐、一腳踩破瓦片
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見滿1年，今天終於交保。柯文哲下午返抵新竹老家，母親何瑞英與胞妹柯美蘭、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠早已老家守候。
柯文哲今天下午身穿白色「KP」T恤，在妻子陳佩琪陪同下回到新竹老家。柯文哲神情輕鬆、步伐輕盈，沿途向小草們微笑致意。柯文哲老家門口也特地準備象徵去霉運的火爐和瓦片，柯文哲依循習俗跨火而過、踩破瓦片，象徵打破厄運、瓦解霉氣。不同上次的是，柯文哲這次左腳先跨過火爐，一腳踩碎瓦片，頭也不回直接回到屋內。
新竹市長高虹安與代理市長邱臣遠到場力挺，但兩人低調未發言。據了解，幕僚已準備好豬腳麵線讓柯文哲去霉運。此外，支持者小草們也聚集在柯文哲家門口高喊：「柯文哲清清白白」。
柯文哲下午2時30分左右現身北院外受訪，柯文哲表示，首先謝謝小草的支持， 一年來因為有你們「我才能撐到現在」，特別是父親病危的時候，是他最難捱的時候。
柯文哲表示，「最困難的不是面對挫折打擊，最困難的事面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情」，他還是用正面態度來看這個事情，不管遇到任何挫折打擊，不要失去對人世的熱情，更重要的心存善念、盡力而為，「希望讓台灣能因為有我們能更好」，不要像總統賴清德那樣，讓台灣四分五裂。
