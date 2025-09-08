記得吃豬腳麵線！柯文哲今交保 出監後8大民俗習慣不可不知

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭收押，今以7000萬元交保，離開看守所，命理師楊登嵙說，曾入監服刑或曾在看守所羈押的受刑人、被告，離開監獄時，仍有一些民俗傳統習慣與禁忌需要留意，以免又沾染的不好的能量與晦氣。

命理師楊登嵙說，依照中華文化的習俗，監獄是「是非之地」，出獄後身上帶有負面能量，需要透過儀式來淨化，以吸取更多好的正能量，祈求好運，受刑人、被告在出獄前、出獄後還有不少禁忌、習俗要遵守，萬一不注意，把好不容易擺脫的晦氣又染上身。

出監獄、看守所後的8大民俗習慣，分述如下：

一、最後一頓飯一定要吃乾淨：

出獄前最後一頓飯一定不能剩飯，必需全吃乾淨，也要把吃飯的東西丟掉。不可有任何殘留，殘留則為不吉，暗寓還會吃牢飯之意。

二、監獄裡用的東西全扔：

出獄之前把自己所有的物品都清點乾淨，全都扔掉，不可遺留或贈予他人，否則均為大忌。離開監獄後，會將石頭或藍白拖往後丟，象徵「不要再回來」。

家屬去接人，建議提前準備好衣服和鞋子，雖然服刑人員出來是會換上便服，但人都希望與監獄徹底告別，不少人出來後第一件事就是換掉全身的衣服再回家。

三、出獄門口時不要回頭看、不說再見：

走出監獄、看守所大門後，一定不要回頭，不能說再見，一旦回頭或說再見，則暗寓還要走回頭路之意。

四、忌直接回家：

出獄後不要直接回家，最好在熱鬧的地方逗留片刻，將身上的晦氣除去。

五、跨火爐：

回到家門口前要跨火盆，男左女右跨出第一步，不可回頭，直接從家門口進入家裡。從火盆跨過去，避免將楣運帶入家中，燃燒隔斷所有的霉運、穢氣和災難。

六、洗澡：

出獄後用柚子葉或艾草泡過的水洗澡，可以洗去身上的晦氣。

七、吃豬腳麵線：

豬腳象徵「長壽」，麵線代表「長久」，消災解厄、轉運改運。如果是已婚者，剛出獄回家時必須要先「憋」住，等過完火爐，吃完豬腳麵線後，才能解禁與另一半「做愛做的事」，以免把晦氣傳染給家人。

八、剪頭髮：

一切從頭開始，從新做人，轉運重生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。