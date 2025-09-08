影／高虹安、邱臣遠在柯家老宅接柯文哲 豬腳麵線火爐去霉運

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，遭羈押禁見滿1年，今天終於交保。柯文哲下午將返抵新竹老家探望柯媽何瑞英，新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部前主委李國璋都已在柯老家等候。

李國璋受訪表示，今天幕僚已準備豬腳麵線和火爐，至於其他太細節部分不太了解，「反正就是心意」，待會也會讓柯媽可以有完整時間，好好跟柯文哲話家常。

記者提問，柯文哲是否會去祭拜柯爸柯承發？李國璋說，原本來得及今天下午希望能去祭拜柯爸，但因為市府相關人員5點30分下班，因來不及也不好開先例，今天就以先陪柯媽為主。