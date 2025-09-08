柯文哲交保離開北院…逾700小草簇擁力挺 200公尺路程耗費半小時

快訊

中央社／ 台北8日電
民眾黨前主席柯文哲（中）下午交保，受到支持者夾道歡迎。聯合報記者曾原信／攝影
前台北市長柯文哲涉及京華城等案聲請具保停押，獲裁定7000萬元交保，他今天配戴電子腳鐶後離開台北地院，場外逾700名小草一路簇擁、力挺，短短200公尺路程就耗費近半小時。

台北地方法院審理京華城案，柯文哲日前聲請具保停止羈押，5日獲台北地院裁定新台幣7000萬元交保，但柯文哲在律見後表示需再行深思；3名辯護人今天上午到台北看守所辦理律見，向柯文哲說明交保資金籌措來源，柯同意由妻子陳佩琪辦理後續交保程序。

交保手續完成後，柯文哲搭乘警備車至北院配戴電子腳鐶，並辦理限制出境、出海手續，他步出北院後發表短暫談話，隨即在幕僚和支持者小草們簇擁下離開。

柯文哲步行搭車時，大批媒體和逾700名支持者沿路包圍，小草們高喊「阿北加油」、「柯文哲、清清白白」等口號，由於人數眾多，沿途發生零星推擠，但在警方和支持者紀律隊成員協助、管控下，未釀成過大衝突。

這段200多公尺的路程，柯文哲耗費近半小時才抵達座車，他上車前表示，謝謝大家，讓他有勇氣撐到現在，再怎樣也無法表達現在的謝意，繼續回去上工，絕不投降、絕不屈服、繼續努力。隨後一行人便搭車離開、前往新竹。

