快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

柯文哲交保直言是冤獄 痛批要賴清德「好好想一想」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天交保，小草們在法院外熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天交保，小草們在法院外熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城容積率弊案，涉貪羈押禁見滿一年後今天交保，柯文哲發表談話時直言，這件案子根本是冤獄，他同學李文宗根本不在台北市政府，沒有碰到京華城案，檢察官就因為一通簡訊讓他關了4個月，台灣民主化30年還有這種冤獄，「賴清德總統你要好好想一想」。

柯文哲原本上周五裁定7000萬元交保，但柯表示需「深思」未辦保，今天一早柯文哲與幾位律師律見後同意交保，妻子陳佩琪在民眾黨黨工陪伴下隨即辦理交保手續，陳佩琪上午完成辦保後，準備乾淨衣物和艾草水讓柯淨身，柯文哲下午2點17分戴好電子腳鐶步出法庭後，先進入廁所更衣，下午2點30分正式步出法院。

陳佩琪手挽著柯文哲一起步出法院，柯首先謝謝小草的支持， 表示這個案子在台灣紛擾了一年，檢察官把他家人的帳戶，從國內查到國外，他的住家、辦公室、民眾黨中央黨部、李文宗、李文娟家都被抄了，結果什麼都沒查到，就是這幾個檢察官摧毀中華民國的司法社會信任度。他說絕大多數都奉公守法在做事，大家心理都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素，為了這幾個檢察官就把台灣社會的司法信任度摧毀掉。

民眾黨前主席柯文哲（左）今天交保，妻子陳佩琪（右）手挽著柯文哲一起步出法院，柯文哲隨後發表談話，直言這件案子根本是冤獄。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）今天交保，妻子陳佩琪（右）手挽著柯文哲一起步出法院，柯文哲隨後發表談話，直言這件案子根本是冤獄。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）今天交保，柯文哲直言這件案子根本是冤獄。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）今天交保，柯文哲直言這件案子根本是冤獄。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天交保，小草們在法院外熱情歡迎，舉標語要賴清德總統下台。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天交保，小草們在法院外熱情歡迎，舉標語要賴清德總統下台。記者潘俊宏／攝影

柯文哲

延伸閱讀

7000萬交保...柯文哲交保支持者簇擁 陳佩琪緊緊依偎

柯文哲交保步出北院 痛批賴清德「為何讓國家四分五裂」

影／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

祝柯文哲保重、爭回清白 羅智強：深信藍白必定會合

相關新聞

發言全文曝光...柯文哲著白T現身法院 問檢「查一年，查到什麼！」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。柯文哲今早經律見...

柯文哲2時30分走出法院 重砲轟賴清德「為何讓國家四分五裂」

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押至今一年，今天下午2時30分走出法院，向群眾講話。這是柯文哲「三進三出」看守...

影／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿1年，上周五裁定7000萬元交保。其妻陳佩琪上午完成辦保後，柯文哲下午...

柯文哲今交保併「三限」！這2天要到北院出庭 本周也傳他作證

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案羈押至今1年餘，今下午辦保步出法院。依審理計畫，合議庭明將喚時任都委會的政大地政學系...

柯文哲交保直言是冤獄 痛批要賴清德「好好想一想」

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城容積率弊案，涉貪羈押禁見滿一年後今天交保，柯文哲發表談話時直言，這件案子根本是冤獄，他同學李...

7000萬交保...柯文哲交保支持者簇擁 陳佩琪緊緊依偎

台北地方法院審理柯文哲案，5日裁定前民眾黨主席柯文哲以新台幣7000萬元交保，經過律師討論後，上午律見時柯文哲同意由妻子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。