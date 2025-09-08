柯文哲交保直言是冤獄 痛批要賴清德「好好想一想」
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城容積率弊案，涉貪羈押禁見滿一年後今天交保，柯文哲發表談話時直言，這件案子根本是冤獄，他同學李文宗根本不在台北市政府，沒有碰到京華城案，檢察官就因為一通簡訊讓他關了4個月，台灣民主化30年還有這種冤獄，「賴清德總統你要好好想一想」。
柯文哲原本上周五裁定7000萬元交保，但柯表示需「深思」未辦保，今天一早柯文哲與幾位律師律見後同意交保，妻子陳佩琪在民眾黨黨工陪伴下隨即辦理交保手續，陳佩琪上午完成辦保後，準備乾淨衣物和艾草水讓柯淨身，柯文哲下午2點17分戴好電子腳鐶步出法庭後，先進入廁所更衣，下午2點30分正式步出法院。
陳佩琪手挽著柯文哲一起步出法院，柯首先謝謝小草的支持， 表示這個案子在台灣紛擾了一年，檢察官把他家人的帳戶，從國內查到國外，他的住家、辦公室、民眾黨中央黨部、李文宗、李文娟家都被抄了，結果什麼都沒查到，就是這幾個檢察官摧毀中華民國的司法社會信任度。他說絕大多數都奉公守法在做事，大家心理都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素，為了這幾個檢察官就把台灣社會的司法信任度摧毀掉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言