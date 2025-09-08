柯文哲交保直言是冤獄 痛批要賴清德「好好想一想」

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城容積率弊案，涉貪羈押禁見滿一年後今天交保，柯文哲發表談話時直言，這件案子根本是冤獄，他同學李文宗根本不在台北市政府，沒有碰到京華城案，檢察官就因為一通簡訊讓他關了4個月，台灣民主化30年還有這種冤獄，「賴清德總統你要好好想一想」。

柯文哲原本上周五裁定7000萬元交保，但柯表示需「深思」未辦保，今天一早柯文哲與幾位律師律見後同意交保，妻子陳佩琪在民眾黨黨工陪伴下隨即辦理交保手續，陳佩琪上午完成辦保後，準備乾淨衣物和艾草水讓柯淨身，柯文哲下午2點17分戴好電子腳鐶步出法庭後，先進入廁所更衣，下午2點30分正式步出法院。