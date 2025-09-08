影／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

快訊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲今天交保後將回新竹老家探視柯媽和祭拜柯爸，胞妹柯美蘭今天下午現身新竹老家外，神情比起先前哥哥被羈押時輕鬆許多。記者王駿杰／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿1年，上周五裁定7000萬元交保。其妻陳佩琪上午完成辦保後，柯文哲下午2點17分戴好電子腳鐶步出法庭，並將返回新竹老家探望柯媽何瑞英以及祭拜柯爸柯承發。胞妹柯美蘭早哥哥一步回到老家，並貼心送水給苦等的記者朋友們。

柯文哲今天交保後將回新竹老家探視柯媽和祭拜柯爸，胞妹柯美蘭今天下午現身新竹老家外，神情比起先前哥哥被羈押時輕鬆許多。她今天穿著白色花襯衫，先早哥哥一步回到老家。

被記者問到是否特地回來迎接哥哥，柯美蘭說，她剛剛演講完，「來看一下吧，謝謝大家，大家辛苦了，你們有水喝嗎？」隨後貼心送水給在大太陽底下守候哥哥的記者朋友們。

柯美蘭上周受訪時提到，上次交保時，她已經拿出1000萬，這次一樣也會用同樣的金額幫助哥哥；對於柯文哲關押了1年又能交保，柯美蘭說，上次柯文哲7000萬交保之後，才自由了7天又被抓進去，「我覺得那種傷痛，對我來說，其實是有刻痕在的」，柯美蘭認為，現在都還不是個定論，要等到北檢真的沒有再抗告，事情才會「暫時」落幕。

