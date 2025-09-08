發言全文曝光...柯文哲著白T現身法院 問檢「查一年，查到什麼！」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。柯文哲今早經律見得知資金來源後，點頭同意妻子陳佩琪辦理交保。陳佩琪上午完成辦保後，準備乾淨衣物和艾草水讓柯淨身，柯文哲下午2點17分戴好電子腳鐶步出法庭後，先進入廁所更衣，下午2點30分正式步出法院。

據了解，柯文哲在北院第二法庭裝電子腳鐶，與一般在地下一樓加裝科技監控不同。柯文哲戴好電子腳鐶後，從台北地院2樓第二法庭走至台北地檢署，再由北檢的樓梯走下樓，步行至大門口發言。

柯文哲身穿白色「KP」T恤，在陳佩琪、黃國昌、館長陳之漢的陪同下現身；數百名小草情緒激動大聲呼喊「柯文哲清清白白」，不少小草也痛哭。

柯文哲表示，首先謝謝小草的支持， 一年來因為有你們「我才能撐到現在」，特別是父親病危的時候，是他最難捱的時候，「你們的呼喊聲叫『阿北加油』，讓我有勇氣能走到現在」，這個案子在台灣紛紛擾擾一年了，不管他的帳戶、陳佩琪帳戶、3個子女的帳戶，從國內查到國外，他的住家、辦公室、民眾黨中央黨部、李文宗、李文娟家也被抄了，連助理秘書的家也去抄家，連銀行保險箱都去打開來看，把家裡USB都打開看有沒有虛擬貨幣冷錢包，請問檢察官你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到。

他說，民進黨做夢都沒想到民眾黨怎麼那麼乾淨，所有來作證的公務員都說過程是合法的，長官沒有任何交代、指示，他們只是照程序走，他的疑問是檢察官也不是市政專業，也不是都市計畫專家，所有公務員說是合法的，檢察官你們為什麼說是不合法的？然後他最後問說，把他押了一年，檢察官和他的律師還在爭論押他的法條有沒有法源基礎？

柯文哲說，其實一年當中他遇到很多司法人員，法官、檢察官、法警、看守所的法警，很多法警根本就是柯粉，他們都非常兢兢業業、很認真的工作，就是這幾個檢察官摧毀中華民國的司法社會信任度，絕大多數都奉公守法在做事，大家心理都非常明白，大罷免32比0，檢察官是很重要的因素，為了這幾個檢察官就把台灣社會的司法信任度摧毀掉。

他指出，不然這一年對他來講是很大的折磨，現在才知道坐牢和羈押禁見完全不一樣，坐牢跟當兵差不多，特別在監獄要是參加打飯班，根本只有睡覺要進牢房，平常還是嘻嘻哈哈在聊天，羈押禁見24小時完全看不到陽光，24小時在小房間裡面，只聽得到聲音，完全沒有看過人，也許他是朝廷欽差要犯，他在監獄裡面出牢房所有人要暫停、面壁、不准看，他也覺得奇怪，自己有這麼特別？羈押禁見整整一年，「今天是我第一次看到陽光」。

柯文哲說，不過關了一年對他來講也是一個機會反省改進，他當30年外科醫生、當8年台北市長，他也覺得自己太強硬，有時候太急躁，一年當中可以讓他有機會好好想一下有什麼地方可以改進。

他指出，韓國瑜說「莫忘世上苦人多」，但從來沒有機會跟苦人一起生活過，他現在才有機會去看台灣社會另外一面，我現在才知道健保看一次門診掛號費170元，結果跟他關的室友都要身家調查，9個室友裡面有3個錢卡是0元，身上一毛錢都沒有，連看病都有問題，跟他關的室友9個中有4個是車手，從20歲到60幾歲都有。

柯文哲說，台灣有很多事情要做，有一次他來出庭，在地下室拘留室有法警跟他說不要失去對人世的熱情，他才想到他常常講一句話「最困難的不是面對挫折打擊，最困難的事面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情」，他還是用正面態度來看這個事情，不管遇到任何挫折打擊，不要失去對人世的熱情，更重要的心存善念、盡力而為，「希望讓台灣能因為有我們能更好」，不要像賴清德那樣，讓台灣四分五裂。