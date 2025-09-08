祝柯文哲保重、爭回清白 羅智強：深信藍白必定會合

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲獲交保並發表談話。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，看到柯文哲交保的消息，衷心為他感到高興，祝福他保重身體，爭回清白。

羅智強指出，柯文哲遭遇長達一年的不合理羈押，還被裁定7000萬元的天價保釋金，這不只是對他人身自由的嚴重侵害，更是執政者迫害在野黨的鐵證。一路以來，柯文哲展現出驚人的意志力與堅韌，在此祝福他保重身體，爭回清白。

羅智強說，他參選黨主席的政見之一就是要成立「政治迫害調查委員會」，全力平反所有遭受政治追殺的對象──包括柯文哲、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及無數為國民黨付出卻被檢調打壓的基層黨工，要為他們討回公道，為正義發聲。

羅智強說，捍衛司法公正，不能讓檢調繼續淪為賴清德肅清政敵的爪牙。過去一年多，他在國會和民眾黨立委並肩作戰，培養出良好的互動與默契。未來，為了下架賴清德，為了終止「黨檢媒一體」的批鬥，他深信藍白必定會合、也必須要合。平反冤屈，還司法一片乾淨的天空──這是在野聯手的共同使命，他會和所有在野的夥伴們一起努力。

柯文哲

