直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

柯遭押1年終交保 政治反彈不容小覷

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨前主席柯文哲8日獲得交保，雖然他可能因京華城案辦案進度獲得不少聲量，仍有許多議題要面對。（中央社示意圖）
民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押1年，8日正式交保，檢方雖然大張旗鼓的辦案，看來卻找不到一槌定音的證據，還使民眾對柯被羈押過久有「押人取供」的不滿。過去許多政治領袖如曼德拉、翁山蘇姬在出獄後，都挾帶豐沛的政治能量，但柯未來在民眾黨的角色定位如何？頗值得觀察。

司法仍看顏色辦案？

台北地方法院5日裁定柯文哲以7千萬元交保，但直到8日柯才同意由太太陳佩琪湊足交保金後獲釋。綜觀過去一年，雖然媒體多次爆料「1500小沈」、隨身碟等證據，外界多以為柯文哲將被定罪，但從柯多次應訊的紀錄來看，檢察官一直找不到能讓柯文哲一槍斃命的證據，對柯似乎有「押人取供」的嫌疑。

對比前桃園市長鄭文燦等案件，各界大多不清楚進度如何，但每隔幾天就會有柯文哲提訊的新聞出現，更加深人民認為「行政干預司法」的想法。即使總統賴清德在近日的演講中說否認干預司法，如果屬實，那就是下面看風向辦案；如今，隨著大罷免失敗、核三公投75%票投同意，輿論的不滿逐漸浮現。

遭冤領袖獲釋擁聲量

雖然坐牢的紀錄看似不光彩，但若是受到冤屈而坐牢，如曼德拉、翁山蘇姬，甚至是民進黨前主席施明德等人，出來後大多會受到民眾的同情與支持，反而擁有豐沛的政治能量。加上被不合理的羈押一年，柯文哲定有很多委屈想對外說明，各界對於柯文哲交保後的政治效應都非常關注。

由於民眾黨已經選出新主席黃國昌，黃雖然接任主席，一舉一動仍對柯文哲相當尊重，且黨內因為柯文哲遭到羈押而保留兩年條款。但兩年條款一落實，民眾黨目前的立院戰力都將一洩而下，更不用說與國民黨立院黨團的合作、與民進黨團的互動也要時間上手，新人上任的效應不見得能與現在的黨團戰力相比。

京華城案尚未結束

即使柯文哲因京華城案交保，加上本身超越民眾黨的人氣，未來會有不小的影響力，但案件尚未結束，預期還會糾纏柯文哲一段時間。柯、黃在黨內要如何互動？兩年條款是否有調整必要？民眾黨未來的路怎麼走？與國民黨如何合作？這些議題民眾都會看在眼裡，柯文哲、黃國昌等民眾黨政要近日都該謹慎思考。

柯文哲

