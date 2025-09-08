羈押一年終於要回家了！ 柯文哲戴好電子腳鐶 14:17步出法庭

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。柯文哲今早經律見得知資金來源後，點頭同意妻子陳佩琪辦理交保。陳佩琪上午完成辦保後，準備乾淨衣物和艾草水讓柯淨身，柯文哲中午12點20分抵達法院，並於下午2點17分戴好電子腳鐶步出法庭。

據了解，柯文哲在北院第二法庭裝電子腳鐶，與一般在地下一樓加裝科技監控不同。柯文哲戴好電子腳鐶後，從台北地院2樓第二法庭走至台北地檢署，再由北檢的樓梯走下樓，步行至大門口發言。

法官裁定柯交保，併「三限」及不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並配戴電子腳環及個案手機進行科技監控，柯到法院後，由廠商配帶及教授電子監控器材。

裁定指出，柯文哲犯罪嫌疑重大，犯罪常伴有逃亡的高度可能性，此為脫免刑責、趨吉避凶的基本人性，實具逃亡而滯留海外之可能，準此，本件有相當理由足認被告有逃亡之虞，具刑事訴訟法限制出境事由，斟酌全案情節，依比例原則詳為衡酌，有限制柯出境、出海的必要，裁定柯停押起限制出境、出海8月，通知移民署、海巡署執行。

裁定書說，如柯文哲於停止羈押期間無故不遵期到庭、違反限制住居、出境、出海事項，或違反科技監控事項，得為再執行拘提或羈押之事由。

裁定書並指出，柯文哲經裁定准予具保後，法院（含本院及上訴審法院）仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分。