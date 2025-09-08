柯文哲交保北檢研擬抗告 黃國昌怒：別再搞這種事「丟人現臉」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地院裁定7000萬元交保，今午支持者在北院外集結，民眾黨主席黃國昌也到場簡短發言，痛批檢方仍研擬抗告「卸世卸眾（台語：丟人現眼）！」

黃國昌說，早上很短的時間就說服阿北，接著就協助陳佩琪姐完成程序，阿北出來後會在北檢門口發表一篇宣言，阿北惦記的事情就是大家，他回新竹看柯媽媽以前，會謝謝支持他的小草，提醒小草仔阿北走下來時，用最大的聲量讓阿北感受到滿滿的愛！

對於北檢問到有沒有收到裁定、是否抗告。黃國昌說，要記得民進黨的傳統，當民進黨說研議的時候，他們不會幹？支持者小草回答「不會！」黃說，我希望北檢不要再搞這種事情，「卸世卸眾（台語，丟人現眼之意）」真的，只是延長大家跟台灣社會的痛苦，他們心裡應該有數。

老實說大家對7000萬交保金額是非常不爽，但不爽歸不爽，讓柯文哲趕快出來最重要，所以不要「ㄍㄧㄥ」了，「7000萬這個金額讓人想要講不好聽的話，我講到這裡就好，我相信大家都聽得懂」過去半年多審理期間，謝謝很多直播主在法庭旁聽、轉述讓大家知道，大家最期待的是法庭直播盡快上路，法庭直播不是影響隱私，是看檢察官如何丟人現眼。

今天一定要讓柯文哲出來向各位支持者道謝，但也希望大家讓柯盡速回去休息，畢竟明早又要開庭。