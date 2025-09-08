柯文哲將發表談話 向「小草」致意後再回新竹探望母親

台北市前市長柯文哲今天同意交保，目前正由妻子陳佩琪辦理具保手續，台北地方法院前目前聚集許多支持者等待「接柯Ｐ回家」。根據民眾黨規劃，柯文哲完成具保後會發表談話，隨後在法院外頭向支持群眾致意，之後就會搭車回新竹市探望母親何瑞英。

台北地方法院審理京華城案，裁定柯文哲以7000萬元交保，委任律師團今天前往台北看守所律見。律師鄭深元上午受訪時證實，經過委任律師團說明資金籌措來源，柯文哲同意由陳佩琪辦理後續交保程序。

消息一出，陳佩琪約在上午9時45分自住家出門，目前正在台北地方法院辦理程序，她在出門前向在場媒體表示，經過一年多以來的折磨，柯文哲需要有好的環境面對司法程序，也非常抱歉讓所有守候的媒體久等，「希望台灣能夠更好，大家回歸正常生活。」

民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲完備交保程序以後，預計從台北地檢署離開，並且在大門發表談話，隨後向支持群眾致意，最後搭車前往新竹。