快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:17步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

柯文哲將發表談話 向「小草」致意後再回新竹探望母親

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天即將交保，支持者「小草」們在台北地檢署歡迎。記者曾原信／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天即將交保，支持者「小草」們在台北地檢署歡迎。記者曾原信／攝影

台北市前市長柯文哲今天同意交保，目前正由妻子陳佩琪辦理具保手續，台北地方法院前目前聚集許多支持者等待「接柯Ｐ回家」。根據民眾黨規劃，柯文哲完成具保後會發表談話，隨後在法院外頭向支持群眾致意，之後就會搭車回新竹市探望母親何瑞英。

台北地方法院審理京華城案，裁定柯文哲以7000萬元交保，委任律師團今天前往台北看守所律見。律師鄭深元上午受訪時證實，經過委任律師團說明資金籌措來源，柯文哲同意由陳佩琪辦理後續交保程序。

消息一出，陳佩琪約在上午9時45分自住家出門，目前正在台北地方法院辦理程序，她在出門前向在場媒體表示，經過一年多以來的折磨，柯文哲需要有好的環境面對司法程序，也非常抱歉讓所有守候的媒體久等，「希望台灣能夠更好，大家回歸正常生活。」

民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲完備交保程序以後，預計從台北地檢署離開，並且在大門發表談話，隨後向支持群眾致意，最後搭車前往新竹。

柯文哲

延伸閱讀

柯文哲快要回家了！ 陳佩琪法庭外苦等丈夫 準備「艾草水」除穢淨身

阿北交保藍白合添變數？ 她曝柯文哲黃國昌態度不太一樣

民眾黨變2個太陽？ 綠議員舉一事：柯文哲會是實質決策者

柯文哲交保後預計赴新竹探母 小草中午北院集結等候

相關新聞

羈押一年終於要回家了！ 柯文哲戴好電子腳鐶 14:17步出法庭

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。柯文哲今早經律見...

柯文哲交保北檢研擬抗告 黃國昌怒：別再搞這種事「丟人現臉」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地院裁定7000萬元交保，今午支持者在北院外集結，民眾黨主席黃國昌也到場簡短發言，痛批...

柯文哲將發表談話 向「小草」致意後再回新竹探望母親

台北市前市長柯文哲今天同意交保，目前正由妻子陳佩琪辦理具保手續，台北地方法院前目前聚集許多支持者等待「接柯Ｐ回家」。根據...

柯文哲快要回家了！ 陳佩琪法庭外苦等丈夫 準備「艾草水」除穢淨身

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。柯文哲今早經律見...

阿北交保藍白合添變數？ 她曝柯文哲黃國昌態度不太一樣

民眾黨前主席柯文哲交保，接下來藍白合是否會有變數？民進黨議員顏若芳認為，黃國昌與柯文哲在藍白合上的態度不太一樣，黃國昌是...

柯文哲7000萬交保 北院外小草集結高喊「阿北加油！」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地院裁定7000萬元交保，柯文哲中午送抵北院，場外已有支持者聚集，網紅館長等人也陸續抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。