柯文哲交保後 凌濤籲釋放國民黨工 組跨黨派調委會查弊
民眾黨前主席柯文哲今天同意交保，並已完成7000萬元保證金具保手續。國民黨智庫副執行長凌濤表示，賴清德政府除了釋放柯文哲以及遭政治辦案清算的國民黨黨工之外，應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供、政治收押啟動調查。
凌濤指出，國民黨主席朱立倫8月23日罷免投票結果出爐後，當晚喊話「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」，請賴清德政府，停止任何形式的政治力介入司法，必須即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，民調顯示，高達近五成的人民支持這樣的主張。
凌濤說。大罷免大失敗後，司法終於恢復一點正常，釋放被檢調不成比例窮追猛打的柯文哲，呼籲各地方法院法官釋放同樣被政治辦案清算，仍被羈押中的國民黨黨工，讓司法真正回歸獨立性。
此外，凌濤表示，國民黨要求賴清德政府應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供，政治收押啟動調查。正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是對人民最基本的承諾。
