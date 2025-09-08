快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲交保後 凌濤籲釋放國民黨工 組跨黨派調委會查弊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副執行長凌濤。本報資料照。（記者余承翰／攝影）
國民黨智庫副執行長凌濤。本報資料照。（記者余承翰／攝影）

民眾黨前主席柯文哲今天同意交保，並已完成7000萬元保證金具保手續。國民黨智庫副執行長凌濤表示，賴清德政府除了釋放柯文哲以及遭政治辦案清算的國民黨黨工之外，應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供、政治收押啟動調查。

凌濤指出，國民黨主席朱立倫8月23日罷免投票結果出爐後，當晚喊話「終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立」，請賴清德政府，停止任何形式的政治力介入司法，必須即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，民調顯示，高達近五成的人民支持這樣的主張。

凌濤說。大罷免大失敗後，司法終於恢復一點正常，釋放被檢調不成比例窮追猛打的柯文哲，呼籲各地方法院法官釋放同樣被政治辦案清算，仍被羈押中的國民黨黨工，讓司法真正回歸獨立性。

此外，凌濤表示，國民黨要求賴清德政府應立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出國家的蛀蟲，並對違反公正審判的押人取供，政治收押啟動調查。正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是對人民最基本的承諾。

柯文哲

延伸閱讀

阿北交保藍白合添變數？ 她曝柯文哲黃國昌態度不太一樣

柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工

柯文哲7000萬交保 北院外小草集結高喊「阿北加油！」

民眾黨變2個太陽？ 綠議員舉一事：柯文哲會是實質決策者

相關新聞

羈押一年終於要回家了！ 柯文哲戴好電子腳鐶 14:17步出法庭

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。柯文哲今早經律見...

柯文哲交保北檢研擬抗告 黃國昌怒：別再搞這種事「丟人現臉」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地院裁定7000萬元交保，今午支持者在北院外集結，民眾黨主席黃國昌也到場簡短發言，痛批...

柯文哲將發表談話 向「小草」致意後再回新竹探望母親

台北市前市長柯文哲今天同意交保，目前正由妻子陳佩琪辦理具保手續，台北地方法院前目前聚集許多支持者等待「接柯Ｐ回家」。根據...

柯文哲快要回家了！ 陳佩琪法庭外苦等丈夫 準備「艾草水」除穢淨身

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，貪羈押禁見滿一年，上周五裁定7000萬元交保，但柯「深思」未辦保。柯文哲今早經律見...

阿北交保藍白合添變數？ 她曝柯文哲黃國昌態度不太一樣

民眾黨前主席柯文哲交保，接下來藍白合是否會有變數？民進黨議員顏若芳認為，黃國昌與柯文哲在藍白合上的態度不太一樣，黃國昌是...

柯文哲7000萬交保 北院外小草集結高喊「阿北加油！」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地院裁定7000萬元交保，柯文哲中午送抵北院，場外已有支持者聚集，網紅館長等人也陸續抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。