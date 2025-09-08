阿北交保藍白合添變數？ 她曝柯文哲黃國昌態度不太一樣

民眾黨前主席柯文哲交保，接下來藍白合是否會有變數？民進黨議員顏若芳認為，黃國昌與柯文哲在藍白合上的態度不太一樣，黃國昌是被摸頭那一個、變小藍；不過柯文哲之前藍白合態度，是要取民眾黨最大利益者。

對於柯文哲交保出來後，接下來藍白怎麼合？顏若芳認為，柯文哲可能會變成民眾黨的幕後影武者，黃國昌變成小星星，所以接下來藍白合，2026新北市長選舉國民黨會讓黃國昌選？國民黨要談合作，還是要看民眾黨後面的主事者是誰。

顏若芳今接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪，主持人高嘉瑜也被聽直播的網友問及，高嘉瑜與柯文哲還是好朋友？高嘉瑜說，「阿北也不會認為我是好朋友。我跟阿北很久沒有聯絡了，祝福阿北身體健康。」對於接下來柯文哲會不會選2026？高嘉瑜認為不會。