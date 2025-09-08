聽新聞
彰化小草北上接柯文哲 張雪如：今後繼續跟著「阿北」走
「阿北要回家了。」彰化縣至少30名「小草」自行駕車或搭車北上，到法院迎接柯文哲回家。到場的台灣民眾黨彰化縣前主委張雪如表示，現任主席黃國昌已說明將把一切交給「阿北」決定，小草已知民眾黨絕不會出現兩個太陽，會跟著阿北的決定走。
張雪如及民眾黨彰化支持者中午12點前各自到達台北法院。張雪如說，現場約聚集約500人，彰化縣來的、互相打招呼的30多人，大家來接前主席柯文哲回家，目前知道「阿北」回家後會安排時間去看看柯爸的長眠處。
張雪如表示，外界形容「阿北」出來後與現任主席黃國昌將形成黨內兩個太陽，今到場迎接前主席的小草都沒這種想法，大家就像黃國昌，今後會跟著柯文哲的決定走，不會黨內矛盾，外界不必有過多想像。
