影／柯文哲點頭交保 彰化民代、小草驅車北上「接阿北回家」
前台北市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，今日上午確定獲准交保。消息傳出後，民眾黨彰化縣議員吳韋達、張雪如，以及準不分區立委王安祥皆立即北上，準備迎接阿伯歸隊，民眾黨彰化縣黨部指出，除了民代外，彰化支持者也各自前往，不少黨務幹部放下手邊工作，隨行展現支持。
民眾黨彰化埔心鄉主任徐尚裕今早與小草友人一同驅車北上。他興奮指出，太期待了，一路上大家都在討論阿伯終於回來的心情，希望阿伯接下來可以平安健康，帶著大家繼續一起向前。
民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今則坐鎮彰化，他指出，今天是上班日，縣黨部秉持著柯文哲的交代，希望支持者們「照顧好自己，就是對他最好的幫忙」，縣黨部雖未並未特別動員，但不少支持者都主動參與並關心。
他強調，柯文哲的堅持與理念，不僅是民眾黨的精神核心，更是凝聚地方向心力的重要信念，即便在困境中，黨內同仁與支持者仍展現高度團結，民眾黨在彰化的力量也正逐步壯大。
