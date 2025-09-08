聽新聞
柯文哲交保囚車提前一個半小時出發 小草嗨喊：柯P清清白白
民眾黨前主席柯文哲因京華城案歷經近一年的關押，上周終獲台北地方法院裁定以7000萬元交保。今天上午由律師律見面報交保金資金來源後，柯文哲終於同意由妻子陳佩琪出面辦保，但原本北院預計午休過後，下午一點半才會將柯P載回北院，但囚車卻提早一個半小時，還不到中午12點便出發。
北院稍早10時許派出中型囚車，專車前往北所將柯文哲載回北院辦理後續手續，原本預計讓阿北稍事休息、整理行李，預計下午1時30分發車囚車返回北院。根據北所菜單，今天午餐為沙茶牛肉、炸飛魚卵香腸、滷里肌大排及魚丸湯。
北所今天一早就有手持標語、布條的小草在外，當見到柯文哲乘坐的囚車駛離，小草們紛紛興奮大喊「柯文哲 清清白白！」
