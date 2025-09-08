柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款
台北市前市長柯文哲涉京華城弊案，遭羈押逾一年，台北地院5日裁定7千萬元交保，當天仍差2千萬。柯文哲妻陳佩琪今天急籌足剩餘2千萬交保金，直奔銀行轉帳。台灣民眾黨發言人吳怡萱今在北院表示，其中一千萬為現金，另一千萬將匯款，而這次的交保金都是由柯家人來負責，這是讓柯文哲點頭同意交保很大的關鍵。
吳怡萱指出，民眾黨全體黨公職都非常期待柯文哲交保出來，用自由之身捍衛清白，也很慶幸律師今天早上成功說服柯文哲，交保金部分，柯文哲也擔心會欠人情，也不希望麻煩別人，今天上午已把所有交保金籌措完成，都是柯家人來負責的。
她說，大家都期待柯文哲能夠離開台北看守所令人折磨的地方，媒體問及柯後續行程，現在還是以司法案件為主，就算今天柯文哲交保出來之後，明天還是要來法院開庭，開庭時間也非常密集，每周二、四都要開庭，其他方面要怎麼規劃，都只是想法，還沒有付諸實現。
今早疑有3人替柯文哲繳交保釋金，拖著一大白色行李箱進到台灣銀行；而柯文哲妻子陳佩琪稍早也抵達臺灣銀行進行辦保。
陳佩琪日前說，五千萬交保金已匯入柯文哲的保釋金專戶中，其中3千萬是先前返還的，2千萬是賣新竹土地的錢；盤點過家中可動用的錢都已用罄，只好向婆婆和柯美蘭商借，若不足也會拿房子抵押，柯文哲堅持「這筆錢要柯家自己出」，不論是跟誰借來的錢，會在最短的時間內用房子抵押還錢給好心人。
