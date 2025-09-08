柯文哲同意交保 趙少康：能出來最好

民眾黨前主席柯文哲遭羈押近一年後，日前獲台北地方法院裁定以7000萬元交保。中廣前董事長趙少康表示，對當事人來說，能交保最重要，在裡面被關壞、關病了，趕快出來吧！

趙少康今受訪時指出，柯文哲已被關押一年多，理論上起訴時就應該證據完整，之後再到法院去攻防；但檢方起訴柯文哲，又不讓交保就不合理，代表證據是否不完整？「起訴就應該放人，除非有重大逃亡或再犯之虞，」但柯文哲現在也沒有政治職位，能再犯嗎？

趙少康也說，如果柯秘書許芷瑜一輩子不回來，柯文哲難道要一輩子被關嗎？他覺得本來就該交保，只是7000萬元交保金是否合理，就由法官裁定，但對當事人來說交保最重要，能出來最好。

前立委鄭麗文受訪時也說，柯文哲作為「逼所有人都反賴」的最強一帖藥，如果柯文哲還要繼續在牢裡不接受交保的話，他就會成為真正的司法跟民主的烈士，這是賴清德和民進黨政府絕對承擔不起之重。她相信柯文哲交保後，在野的力量跟氣勢也不會因此就消散，大家還是會繼續團結在一起，一直堅持到下架賴清德、下架民進黨的那天。

鄭麗文說，藍白合的歷史重要責任，大家都會全力以赴做到，她也希望柯文哲不要有太多負擔，出來之後身體還是要顧好，畢竟被關押一年多，實在是很大的折磨，尤其是當情緒跟心理狀態長期處在壓力底下，也會影響身體的，柯文哲是難得的台灣人才，不應該這樣被消耗、折損掉。