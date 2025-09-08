快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

柯文哲將交保 民進黨：尊重司法不評論個案

中央社／ 台北8日電

前台北市長柯文哲同意由太太陳佩琪辦理後續交保程序，民進黨發言人吳崢今天對此表示「尊重司法程序，不評論個案」。

新北市議員卓冠廷受訪認為，過去一年，民眾黨主席黃國昌讓民眾黨變得極端，未來柯文哲會重新思考黨的走向。

台灣台北地方法院審理京華城案，柯文哲日前聲請具保停止羈押，5日獲北院裁定以新台幣7000萬元交保。柯文哲律師鄭深元上午前往法務部矯正署台北看守所辦理律見後表示，柯文哲同意由陳佩琪辦理交保。

卓冠廷說，針對司法部分不評論個案，也相信司法勿枉勿縱。至於政治層面，他說，過去這一年，黃國昌所帶領的民眾黨，極端地往深藍靠近，這對民眾黨、民進黨、國民黨的發展都不好。

卓冠廷說，過去一年內，唯一獲利的人是黃國昌，得到了深藍的支持，民眾黨變得更極端，對民進黨政府所有施政100%否定、100%對抗，對民眾黨發展不是好事，但黃國昌個人得到聲量。

卓冠廷認為，對柯文哲而言，交保之後，除了面對司法以外，政治層面上，柯文哲會在意民眾黨的存亡發展，而黃國昌只在乎自己能不能選新北市長、能不能跟台中市長盧秀燕搭配選總統。

卓冠廷表示，不要期待柯文哲出來，民眾黨就跟民進黨大量合作，柯文哲會思考每個法案、議題攻防是不是對民眾黨有利，而不是只對黃國昌個人有利。

