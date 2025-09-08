柯文哲將交保 李國璋談民眾黨發展:依循2個主席意志運作

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪羈押禁見1年，柯文哲今天將交保，民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，大家都迫不及待迎接柯文哲主席，對大家來說，這一年來懸在心上的石頭總算可以暫時落地。

柯文哲因京華城案歷經近1年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保。柯文哲原本表示還要深思2天，但妻子陳佩琪已經做好交保準備，柯文哲律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘陸續出現在台北看守所外，辦理律見，與柯進行最後確認。北所外目前也有部分小草，準備好標語、布條，準備迎接阿北交保的第一天。

「遲來的正義還是正義」，民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，大家已迫不及待迎接柯文哲主席，對大家來講，這1年來懸在心上的石頭總算可以暫時落地。不過這一年來檢方始終沒有突破性的進展，如果依現在法官裁定交保的意旨來看，事實上這交保動作只怕應該在幾個月前都可以批准，「我們不願意去臆測這是政治力、執政黨介入，只怕難讓所有人都接受」。

李國璋說，柯文哲主席被無端羈押一整年，不僅耗盡了民眾對司法及政黨間的互信基礎，也重創司法公信力，雖然遲來的正義仍是正義，但社會已經付出了沉重代價。