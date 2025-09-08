聽新聞
柯文哲將交保 李國璋談民眾黨發展:依循2個主席意志運作
民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪羈押禁見1年，柯文哲今天將交保，民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，大家都迫不及待迎接柯文哲主席，對大家來說，這一年來懸在心上的石頭總算可以暫時落地。
柯文哲因京華城案歷經近1年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保。柯文哲原本表示還要深思2天，但妻子陳佩琪已經做好交保準備，柯文哲律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘陸續出現在台北看守所外，辦理律見，與柯進行最後確認。北所外目前也有部分小草，準備好標語、布條，準備迎接阿北交保的第一天。
「遲來的正義還是正義」，民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，大家已迫不及待迎接柯文哲主席，對大家來講，這1年來懸在心上的石頭總算可以暫時落地。不過這一年來檢方始終沒有突破性的進展，如果依現在法官裁定交保的意旨來看，事實上這交保動作只怕應該在幾個月前都可以批准，「我們不願意去臆測這是政治力、執政黨介入，只怕難讓所有人都接受」。
李國璋說，柯文哲主席被無端羈押一整年，不僅耗盡了民眾對司法及政黨間的互信基礎，也重創司法公信力，雖然遲來的正義仍是正義，但社會已經付出了沉重代價。
提到未來民眾黨的發展，李國璋說，將繼續依循民眾黨前主席柯文哲與民眾黨主席黃國昌2個主席的意志集體運作下去。不過柯文哲主席接下來需要把心思好好面對司法，「我們也相信能夠還他一個清白」，未來柯文哲主席也會把多餘的時間拿來陪伴妻子陳佩琪和柯媽何瑞英，「我覺得這是更重要的，也相信這也是柯文哲主席期待的」。
