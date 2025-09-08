法院要載柯文哲的囚車出發！ 下午1時30分押返再配電子腳環

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
台北地院已派中型囚車赴看守所押解柯，約中午過後會將柯載回法院。記者蔣永佑/攝影
台北地院已派中型囚車赴看守所押解柯，約中午過後會將柯載回法院。記者蔣永佑/攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案上周五裁定7000萬元交保，柯的律師團今上午前往台北看守所辦律見後表示「柯文哲同意由陳佩琪辦理後續交保程序」，柯交保在即；台北地院已派中型囚車赴看守所押解柯，約中午過後會將柯載回法院。

據了解，目前法院已經接獲柯文哲辦妥保釋金事宜，車子已經出發至看守所，預計下午1時30分左右會從看守所出發再返回法院。

法官裁定柯交保，併「三限」及不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並配戴電子腳環及個案手機進行科技監控，柯到法院後，將由廠商配帶及教授電子監控器材，一般而言，約耗時1小時。

押解柯到台北地院配帶電子器材，法院並未派「專車」處理，而是以一般「中型囚車」赴台北看守所將柯載往法院，囚車中午以前已出發，並「順便」把今天早上已經開完庭的5名被告押返台北看守所。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
柯文哲代表律師鄭深元（左）與陸正義（右）上午在律見後，表示柯文哲願意交保。記者陳正興／攝影
柯文哲代表律師鄭深元（左）與陸正義（右）上午在律見後，表示柯文哲願意交保。記者陳正興／攝影

