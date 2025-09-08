網友留言影射記者馬郁雯揭露柯文哲「1500」 加重誹謗罪起訴

女記者馬郁雯去年揭露民眾黨前主席柯文哲神秘帳冊，疑收受威京集團沈慶京1500萬元，前立委蔡正元質疑陪睡獲取得獨家消息，台灣新聞記者協會發聲明斥責蔡正元和政論節目未阻止其發言。36歲劉姓男子在馬郁雯臉書粉專貼文留言「1500 1H2S?」涉影射從事性交易，台北地檢署依加重誹謗罪起訴劉男。

起訴指出，馬郁雯臉書粉專轉發台灣新聞記者協會「台灣記協聲明」此貼文中網友陸續留言「…記者到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「支持馬記者，馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿抑或是口技...」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」等內容，36歲劉男2024年9月12日見此貼文涉留言「1500 1H2S?」等語，影射馬郁雯以1小時收費新台幣1500元的對價的方式與他人從事性交易，足以貶損名譽及社會評價。檢方認定，劉男涉犯刑法加重誹謗罪，依法起訴。

全案源於，去年9月間檢廉調追查京華城弊案，聚焦於追查柯文哲和沈慶京是否有對價關係，三立電視台政治組記者馬郁雯和鏡週刊去年9月6日，均以「獨家報導」指柯文哲隨身碟記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」指收受沈慶京1500萬元，馬郁雯曾表示，對消息來源有200％信心，還說經營檢調線至少有7年。

外界質疑洩密，北檢去年分案追查，5天內傳喚3家媒體共5名記者和主管，其中馬郁雯以證人身分傳喚，庭訊約一小時後離去。檢方為此發聲明，指記者消息來源非出自公務體系，記者依消息來源轉述、相關人等受訪內容、新聞稿，加上多年採訪經驗綜合分析判斷後撰稿，否認消息來自檢方、廉政署、調查局或法院等公務員。