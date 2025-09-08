律師轉述柯文哲同意交保 北所外支持者舉牌聲援

快訊

中央社／ 新北8日電

柯文哲辯護人今天辦理律見後受訪時說，柯文哲同意由太太陳佩琪辦理後續交保程序。台北看守所外一大早就出現10多名支持者，舉著「阿北加油，我們陪你」等標語聲援。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

柯文哲於今年1月2日起執行羈押禁見，先後自4月2日、6月2日、8月2日起分別延長羈押禁見2個月，這次羈押期限為10月1日期滿。

柯文哲的辯護人日前聲請具保停押，台北地方法院於9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，限制住居並受科技監控。不過，其辯護人轉達，柯文哲當天下午在北所律見時稱需再行深思。

柯文哲的辯護人今天上午8時30分許再赴北所辦理律見，約1小時後步出北所。其辯護人受訪時表示，有跟柯文哲說明交保資金籌措來源，柯文哲同意由陳佩琪辦理後續交保程序。

北所外聚集近20名支持者，掛起布條「相信柯文哲」，有人舉著「阿北加油，我們陪你」、「司法要正義，法庭要直播」等標語聲援柯文哲。

1名支持者受訪時說，希望柯文哲交保後能夠把身體顧好、保持健康，也擔心檢方會再提抗告，「希望今天是最後一次來聲援」。

