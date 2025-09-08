快訊

影／柯文哲將返家柯媽備火爐去霉氣 她淚崩：找一年還找嘸 還把阮囡仔關著

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲將交保消息傳回新竹老家，柯媽何瑞英起了大早也請人準備火爐要給柯文哲去霉氣，說到傷心依舊哽咽「真的很不捨，我們想見他1年了，但都找嘸」。記者王駿杰／攝影
柯文哲將交保消息傳回新竹老家，柯媽何瑞英起了大早也請人準備火爐要給柯文哲去霉氣，說到傷心依舊哽咽「真的很不捨，我們想見他1年了，但都找嘸」。記者王駿杰／攝影

遭羈押超過1年，阿北柯文哲終於回家了！民眾黨前主席柯文哲因捲入京華城案，上周五裁定7000萬元，消息傳回新竹老家，柯媽何瑞英起了大早也請人準備火爐要給柯文哲去霉氣，記者詢問會不會期待柯文哲返家？柯媽說到傷心處哽咽，「真的很不捨，你看他們找一年還找嘸，還把我們（柯文哲）關著」。

民眾黨前主席柯文哲因京華城案歷經近1年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保。原本柯文哲表示還要深思2天，決定是否交辦保，其律師團今天一早進入台北看守所律見，向柯當面報告交保金的資金來源，最後柯文哲同意由妻子陳佩琪出面辦保。

消息傳回新竹老家，記者詢問柯文哲回家動態，柯媽何瑞英表示，只知道柯文哲要去拜他爸爸，因為這次來的人很多，並沒有說什麼時間回到新竹，柯媽也透露自己「很期待，自己每天都在看，真的很不捨，你看他們找1年還找無，還把我們關著，心裡也是真甘苦。」

柯媽今天還特地準備好火爐讓柯文哲去霉氣，柯媽說，其實要做什麼準備，都是別人來告訴她的，其實她也不懂風俗，「人家叫我買什麼我就去買，說習俗要怎樣，我們是台灣人，就照台灣的習俗」。

至於柯文哲何時返回老家，柯媽說，她也是聽說下午1點左右從台北出來，由於這次來的人很多，還有一些人不曾來過她家、不曾看過她（時間可能難以估計），她因腳不方便，都沒辦法外出。

柯文哲將交保消息傳回新竹老家，柯媽何瑞英起了大早也請人準備火爐要給柯文哲去霉氣，說到傷心依舊哽咽「真的很不捨，我們想見他1年了，但都找嘸」。記者王駿杰／攝影
柯文哲將交保消息傳回新竹老家，柯媽何瑞英起了大早也請人準備火爐要給柯文哲去霉氣，說到傷心依舊哽咽「真的很不捨，我們想見他1年了，但都找嘸」。記者王駿杰／攝影

老家 新竹 柯文哲 京華城案

影／柯文哲將返家柯媽備火爐去霉氣 她淚崩：找一年還找嘸 還把阮囡仔關著

遭羈押超過1年，阿北柯文哲終於回家了！民眾黨前主席柯文哲因捲入京華城案，上周五裁定7000萬元，消息傳回新竹老家，柯媽何瑞英起了大早也請人準備火爐要給柯文哲去霉氣，記者詢問會不會期待柯文哲返家？柯媽說到傷心處哽咽，「真的很不捨，你看他們找一年還找嘸，還把我們（柯文哲）關著」。

