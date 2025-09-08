柯文哲同意交保 陳佩琪：希望能有平靜環境面對官司

台北市前市長柯文哲今天同意交保，柯文哲妻子陳佩琪上午自住家出門，將前往台北地方法院辦理程序。陳佩琪簡短向在場媒體表示，經過一年多以來的折磨，柯文哲需要有好的環境面對司法程序，「希望台灣能夠更好，大家回歸正常生活。」

台北地方法院審理京華城案，裁定柯文哲以7000萬元交保，委任律師團今天上午前往台北看守所律見。律師鄭深元稍早受訪時說，委任律師團向柯文哲說明資金籌措來源，「柯文哲同意由陳佩琪辦理後續交保程序。」

消息一出，陳佩琪約在上午9時45分自住家出門，預計前往台北地方法院辦理程序。她也簡短向在場媒體表示，經過一年多以來的折磨，柯文哲需要有好的環境面對司法程序，也非常抱歉讓所有守候的媒體久等，「希望台灣能夠更好，大家回歸正常生活。」