影／倒數計時！律師告知資金來源 柯文哲同意由妻陳佩琪代為辦保

民眾黨前主席柯文哲因京華城案歷經近一年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保。原本柯文哲表示還要深思2天，決定是否交辦保，其律師團今天一早進入台北看守所律見，向柯當面報告交保金的資金來源，最後柯文哲同意由妻子陳佩琪出面辦保。

今天上午約8點半，柯文哲3名律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘準時出現在北外外，由於陳佩琪昨晚已作出柯文哲返家宣告，幾乎確定柯將同意交保，且柯家已籌足保金，

但據傳柯文哲不想欠人家錢為自己辦保，因此上午律師團主要是透過律見，向禁見中的柯文哲說明7000萬元保金的資金來源。柯律師鄭深元律見結束離開北所時，簡單表示經說明資金來源，柯文哲已同意由妻子代為辦保，離開北所進入倒數計時。