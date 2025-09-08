影／倒數計時！律師告知資金來源 柯文哲同意由妻陳佩琪代為辦保

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因京華城案歷經近一年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保，其律師團今早進入台所律見，向柯當面報告交保金資金來源，最後柯同意由妻子陳佩琪出面辦保。記者蔣永佑／攝影
民眾黨前主席柯文哲因京華城案歷經近一年的關押，上周終於獲台北地方法院合議庭裁定以7000萬元交保。原本柯文哲表示還要深思2天，決定是否交辦保，其律師團今天一早進入台北看守所律見，向柯當面報告交保金的資金來源，最後柯文哲同意由妻子陳佩琪出面辦保。

今天上午約8點半，柯文哲3名律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘準時出現在北外外，由於陳佩琪昨晚已作出柯文哲返家宣告，幾乎確定柯將同意交保，且柯家已籌足保金，

但據傳柯文哲不想欠人家錢為自己辦保，因此上午律師團主要是透過律見，向禁見中的柯文哲說明7000萬元保金的資金來源。柯律師鄭深元律見結束離開北所時，簡單表示經說明資金來源，柯文哲已同意由妻子代為辦保，離開北所進入倒數計時。

柯文哲將返家柯媽備火爐去霉氣 她淚崩：找一年還找嘸 還把阮囡仔關著

遭羈押超過1年，阿北柯文哲終於回家了！民眾黨前主席柯文哲因捲入京華城案，上周五裁定7000萬元，消息傳回新竹老家，柯媽何瑞英起了大早也請人準備火爐要給柯文哲去霉氣，記者詢問會不會期待柯文哲返家？柯媽說到傷心處哽咽，「真的很不捨，你看他們找一年還找嘸，還把我們（柯文哲）關著」。

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，上周五裁定7000萬元交保，柯未辦保，傳話「不想向人借錢、不願意欠人情」；依交保裁定...

網友留言影射記者馬郁雯揭露柯文哲「1500」 加重誹謗罪起訴

女記者馬郁雯去年揭露民眾黨前主席柯文哲神秘帳冊，疑收受威京集團沈慶京1500萬元，前立委蔡正元質疑陪睡獲取得獨家消息，台...

近兩百人搭高鐵北上迎接柯文哲歸來 江和樹：藍白合下架民進黨

為迎接民眾黨前主席柯文哲獲釋放，台中市議員江和樹上午買了高鐵票北上要去迎接。他表示，因為時間太趕，來不及辦保險、叫遊覽車...

阿北我們來了 挺柯P台中萌蛙陸戰隊出動小草說會爆哭

民眾黨前主席柯文哲今天將交保，挺柯P台中萌蛙陸戰隊今天早上獲知消息後，立即PO文「阿北我們來了」、「阿北歡迎回家」，有小...

影／律師告知資金來源 柯文哲願意由陳佩琪辦理交保

柯文哲代表律師鄭深元、陸正義上午在律見後轉達律見過程表示，在與柯文哲說明資金籌措的來源後，柯文哲願意由陳佩琪辦理交保，對...

