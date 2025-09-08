柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，上周五裁定7000萬元交保，柯未辦保，傳話「不想向人借錢、不願意欠人情」；依交保裁定，法官不認為「7000萬元」即是確定保釋金，且留下伏筆表示一審、上訴審得隨時審酌、調整保金金額。

台北地方法院裁定書指出，柯文哲「經裁定准予具保後，法院（含本院及上訴審法院）仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分（最高法院109年度台抗字第1605號刑事裁定），俱附此指明」。

裁定指出，柯文哲犯罪嫌疑重大，犯罪常伴有逃亡的高度可能性，此為脫免刑責、趨吉避凶的基本人性，實具逃亡而滯留海外之可能，準此，本件有相當理由足認被告有逃亡之虞，具刑事訴訟法限制出境事由，斟酌全案情節，依比例原則詳為衡酌，有限制柯出境、出海的必要，裁定柯停押起限制出境、出海8月，通知移民署、海巡署執行。

裁定書說，如柯文哲於停止羈押期間無故不遵期到庭、違反限制住居、出境、出海事項，或違反科技監控事項，得為再執行拘提或羈押之事由。

裁定書並指出，柯文哲經裁定准予具保後，法院（含本院及上訴審法院）仍應隨時審酌個案情形，判斷原具保之金額是否足以取代羈押處分。

柯文哲的辯護人鄭深元等人今天上午已前往台北看守所與柯律見，據知，辯護人律見後會當場轉達柯的決定，再作後續的必要處理，不過，民眾黨昨已號召支持者今天下午1時集結在台北地檢署外「一起接柯P回家」。