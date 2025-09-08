柯文哲交保後動向？沈富雄爆「3種劇本」：他最可能選這條路
前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因涉及京華城案與政治獻金爭議，遭羈押近一年後，日前獲台北地方法院裁定以7000萬元交保，並須配合科技監控及限制出境、出海與住居。儘管柯一度表示對是否交保仍需深思，但其妻陳佩琪昨晚已作出返家宣告，幾乎確定柯文哲將同意交保，前立委沈富雄也預測柯文哲下一步。
對於柯文哲即將重獲自由，前立委沈富雄在政論節目《TVBS戰情室》指出，這對政壇而言是一個巨大變數。他在政論節目中指出，柯的回歸「這不只是撩起一壺春水而已，是一個很大的堰塞湖」。
沈富雄進一步分析，柯文哲目前面臨三條可能路線：一是對曾經的敵人展開反擊；二是致力於鞏固與壯大民眾黨；三是等待時機，捲土重來挑戰2028年總統。他認為，儘管三條路都有可能，但從柯的性格與過往發展來看，最可能的選擇是守護並發揚光大民眾黨。
據了解，若柯文哲同意交保，民眾黨初步規畫是先接柯返回新竹老家，在老家「過火爐」。今天上午約8點半，柯文哲3名律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘一起準時出現在台北看守所外，進入北所辦理律見，與柯文哲進行最後確認。
