聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，法院上周五裁定以7000萬元交保，柯第一時間表示「再深思」；辯護人鄭深元今上午前往台北看守所與柯最後確認，律見結束，即會轉達柯的決定。

據了解，辯護人律見後，會當場轉達柯文哲的決定，再作後續的必要處理。

民眾黨昨已號召支持者在今天下午1時集結在台北地檢署外「一起接柯P回家」。

合議庭上周五裁定柯文哲以7000萬交保加電子監控等後，柯妻陳佩琪火速奔走銀行，湊到5000萬元至指定帳戶，不過，截至銀行營業時間結束，仍差2000萬元。

柯文哲的委任律師團隨後發表聯合聲明「辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲先生表示需再行深思，選任辯護人將於下周一即8日上午辦理律見轉達後，再行決定」，致柯交不交保留下2天的猜想空間。

相關新聞

柯文哲今交保？ 規畫回新竹過火爐

台北地方法院審理京華城案，上周五裁定台北市前市長柯文哲交保，柯當天表示是否交保要「再深思」，今天上午律師辦理接見後將做出...

今決定！柯文哲辦保？不辦保？律見後「當場」公布

民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，法院上周五裁定以7000萬元交保，柯第一時間表示「再深思」；辯護人鄭深元今上午前往台...

柯文哲7千萬交保金湊齊 白營：該做的準備都好了

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲經過三天深思，今天將決定是否以七千萬元交保。針對交保金籌措進度，柯文哲妻子陳...

賴清德稱行政不干預司法 黃國昌酸「不臉紅嗎」

賴清德總統前天出席律師節活動時意有所指表示，「行政干預司法的時代已經過去了」。民眾黨主席黃國昌昨受訪說，行政介入司法是現...

交還黨主席？黃國昌強調與柯有互信基礎 藍白合、兩年條款不會改變

民眾黨主席黃國昌今回應媒體追問柯文哲交保後的相關議題。他強調，外界盛傳的「交還黨主席」純屬見縫插針，自己與柯文哲之間的互...

柯文哲同意交保？ 黃國昌：已交代律師務必說服他出來

前台北市長柯文哲因京華城案遭羈押近一年，昨獲裁定以7000萬元交保，明是否同意交保受社會關注。民眾黨主席黃國昌今受訪時透...

