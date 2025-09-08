今決定！柯文哲辦保？不辦保？律見後「當場」公布
民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見一年，法院上周五裁定以7000萬元交保，柯第一時間表示「再深思」；辯護人鄭深元今上午前往台北看守所與柯最後確認，律見結束，即會轉達柯的決定。
據了解，辯護人律見後，會當場轉達柯文哲的決定，再作後續的必要處理。
民眾黨昨已號召支持者在今天下午1時集結在台北地檢署外「一起接柯P回家」。
合議庭上周五裁定柯文哲以7000萬交保加電子監控等後，柯妻陳佩琪火速奔走銀行，湊到5000萬元至指定帳戶，不過，截至銀行營業時間結束，仍差2000萬元。
柯文哲的委任律師團隨後發表聯合聲明「辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲先生表示需再行深思，選任辯護人將於下周一即8日上午辦理律見轉達後，再行決定」，致柯交不交保留下2天的猜想空間。
